Debutul pe litoral și prima misiune de succes

Cariera oficială a lui Hao a început pe data de 27 iunie 2025, în urma unui program riguros de antrenament.

Botezul focului a avut loc pe litoralul românesc, în zonele intens tranzitate de turiști. Acolo, tânărul câine și-a dovedit imediat priceperea: a identificat cu rapiditate substanțele ilegale, facilitând confiscarea acestora de către autorități.

Pentru conductorul său, acea primă reușită a fost un moment cu o puternică încărcătură emoțională.

A fost dovada clară că orele nesfârșite de pregătire tactică și conexiunea profundă dintre om și câine reprezintă, de fapt, cheia succesului în misiunile operative.

Un viitor promițător în slujba legii

În prezent, Hao participă constant la acțiuni din teren, fiind considerat un coleg de echipă veritabil.

Instinctul său remarcabil, dublat de disciplină și o loialitate ieșită din comun, îl face un atu valoros pentru polițiști.

Pentru acest tânăr patruped, viitorul se anunță plin de provocări, dar și de noi victorii în misiunea sa de a combate traficul și consumul de droguri.