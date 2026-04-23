Chirurgul a simţit o anomalie în timpul procedurii

Pacientul, un tânăr sportiv diagnosticat cu hernie ombilicală, urma să beneficieze de o intervenţie minim invazivă, ce promitea o recuperare rapidă. Însă, în timpul procedurii, chirurgul Constantin Truș a simţit o anomalie.

„Acul s-a comportat extrem de ciudat, pierzându-şi brusc direcţia de înaintare. Când l-am scos, am văzut doar jumătate. Restul era undeva, pierdut în abdomenul pacientului”, a povestit acesta.

Problema era mai gravă decât părea. O bucată de oţel, rămasă în corpul pacientului, putea provoca complicaţii serioase. Singura alternativă la eşec era chirurgia clasică – o tăietură mare care ar fi anulat toate beneficiile laparoscopiei.

„Dacă nu-l prinzi din prima, fuge şi nu-l mai găseşti”

Echipa medicală a trecut imediat la acţiune, folosind un aparat de raze X (C-arm) pentru a localiza fragmentul de ac.

„Dacă nu-l prinzi din prima, fuge şi nu-l mai găseşti”, a explicat dr. Truș.

Pe ecran, bucata de metal părea să joace un joc de-a v-aţi ascunselea, iar chirurgul a fost nevoit să facă manevre milimetrice pentru a o prinde.

Timp de 30 de minute, tensiunea a fost mare în sala de operaţii, dar echipa a continuat să lucreze cu o concentrare maximă. În cele din urmă, pensa a reuşit să prindă fragmentul, iar operaţia s-a încheiat cu succes.

Atmosfera s-a schimbat după ce pericolul a fost îndepărtat

Tensiunea a lăsat loc râsetelor, declanşate de un moment de umor spontan. În timpul operaţiei, dr. Truș, exasperat, a exclamat: „Dă-te prins, ac ticălos ce eşti!”.

Replica asistentelor a venit rapid: „Nu se dădea Prince, domnule doctor, se dădea Michael Jackson! Nu aţi văzut cum făcea ‘moonwalk şi dansa pe lângă pensă?”.

Deşi stresant, incidentul s-a transformat într-o lecţie despre profesionalism, calm şi echilibru în momente critice.

„Am plecat spre vestiar zâmbind… oameni neserioşi, monşer, dar foarte buni profesionişti”, a declarat medicul Truș.

Pacientul s-a recuperat şi s-a întors la viaţa sa activă în doar două zile.