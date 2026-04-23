Cel mai bine văzute țări de către ucraineni sunt statele nordice, în principal cele scandinave și baltice, Suedia conducând în topul aprecierilor cu +91,6%, urmată de Estonia (+88,6%), Lituania (+88%), Danemarca (+87,7%), Olanda (+87,7%), Norvegia (+87,6%), Letonia (+87,5%), Finlanda (+85,9%), plus Canada (+88,3%). Comparativ cu septembrie 2025, atitudinile față de toate aceste țări s-au îmbunătățit, notează Forumul de Securitate de la Kiev.

România este bine văzută, dar nu face parte din top

Alte țări europene bine văzute de către ucraineni sunt Franța, cu +86,1%, Germania (+82,3%), Rep. Moldova (+82,1%), Italia (+81,9%), Regatul Unit (+80,3%) și Cehia (77,2%).

Polonia, țara care servește ca o platformă logistică importantă pentru ajutorul acordat Ucrainei, este apreciată în proporție de +75,1%, iar România – în proporție de +71,7%. În cazul României, 20,1% dintre ucraineni au păreri foarte bune și 51,6% au păreri bune, în timp ce 14,9% au păreri mai degrabă proaste, 6,3% – păreri foarte proaste și 7,1% – nicio părere.

Ungaria este cel mai puțin apreciată țară din UE

Dintre țările europene, cel mai puțin apreciată este Ungaria, cu doar 32,1% păreri bune sau foarte bune, respectiv 29,5% păreri foarte proaste și 31,7% păreri mai degrabă proaste.

În ceea ce privește Statele Unite, 16,8% dintre ucraineni au păreri foarte bune și 47,1% păreri bune, respectiv 24,7% au păreri mai degrabă proaste și 5,8% păreri foarte proaste.

UE este apreciată de 79,1% dintre ucraineni (doar 3,1% au păreri foarte proaste), iar NATO – de 65% (5,6% au păreri foarte proaste și 9,9% nicio părere).

Rusia este detestată

Belarusul (-80,1%), Iranul (-77,7%) și China (-62,6%) nu sunt apreciate de ucraineni. În același timp, Rusia este pur și simplul detestată, cu 82,8% păreri foarte proaste și 11,6% păreri mai degrabă proaste. Doar 2,9% dintre ucraineni au păreri bune despre Rusia și 1% foarte bune, în timp ce 1,8% nu au nicio părere.

Studiul sociologic a fost realizat de Centrul Razumkov, la cererea Forumului de Securitate de la Kiev, în perioada 2-8 aprilie 2026, prin metoda interviului față în față, pe un eșantion de 1.200 de respondenți adulți din 24 de regiuni, cu excepția zonelor ocupate de armata rusă. Marja de eroare este estimată la +/-2,9%.

