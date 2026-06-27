Se preconizează că investiția de la Galați va genera aproximativ 200 de locuri de muncă.

Fabrica de ulei, o investiție de referință pentru Galați

Olvia SRL a concesionat câteva hectare de teren în Zona Liberă Galați pentru a ridica o unitate de producție cu o capacitate anuală de procesare de 8.000 de tone de ulei.

Potrivit autorităților locale, această fabrică reprezintă un punct de referință pentru dezvoltarea economică a zonei.

Primarul Ionuț Pucheanu a subliniat importanța proiectului, afirmând că acesta reprezintă o dovadă a atractivității orașului pentru investitori.

Zona Liberă Galați, un pol al dezvoltării economice

„Astăzi, la viitoarea fabrică de ulei din Zona Liberă Galați, orașul nostru devine tot mai atractiv pentru investitori. Un exemplu este această investiție, unde lucrările au avansat semnificativ”, a declarat edilul din Galați.

În prezent, Zona Liberă Galați găzduiește 52 de contracte de închiriere și concesiune, un semn al dinamismului economic al regiunii. „Asta înseamnă producție, locuri de muncă și dezvoltare economică. De altfel, acum în Zona Liberă sunt în derulare 52 de contracte de închiriere și de concesiune, așadar, aproape întreaga zonă este acoperită. O situație similară se va regăsi în scurt timp și la Parcul Industrial”, a adăugat Pucheanu.

Lucrările la fabrica din Galați avansează rapid

Directorul general al Zonei Libere Galați, Cătălin Cojocaru, a declarat că proiectul avansează într-un ritm susținut.

„Fabrica de ulei construită de compania Olvia SRL prinde contur de la o zi la alta, iar progresul lucrărilor confirmă că Zona Liberă Galați devine tot mai atractivă pentru investitorii care aleg să dezvolte afaceri cu impact economic semnificativ pentru regiunea noastră”, a spus acesta.

Investiția se află în prima etapă de implementare, urmând ca a doua etapă să înceapă anul viitor.

După finalizare, fabrica va deveni un pilon industrial major pentru Galați, contribuind la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea economică a regiunii.

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