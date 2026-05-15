Conform autorităților locale, 76 dintre dosare au fost respinse deoarece solicitanții au depus doar cererea, fără actele doveditoare cerute de articolul 10 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 337/2021. „Lipsa documentelor obligatorii duce automat la respingerea cererii”, au explicat reprezentanții Primăriei pentru Monitorul de Galați.

Problema afectează șoferii din numeroase cartiere, inclusiv Micro 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Micro 39C, Țiglina I și II, I.C. Frimu, Mazepa I și II, precum și zone din centrul orașului, cum ar fi strada Carnabel sau strada Dogăriei din Port.

Lista completă a dosarelor respinse poate fi consultată pe site-ul Primăriei Galați, în secțiunea „Anunțuri parcări reședință”. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să verifice documentația înainte de a depune cererile, evitând astfel situații similare.

Şoferii din Galaţi care ştiu că au depus cereri în intervalul menţionat pot verifica dacă se află pe această listă neagră. Tabelul nominal cu toate dosarele respinse a fost deja publicat pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Galaţi, la secţiunea dedicată „Anunţuri parcări reşedinţă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE