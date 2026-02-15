Totul a pornit de la un conflict între un echipaj de poliție și un pompier voluntar care se deplasa la un incendiu, relatează publicația locală Viața Liberă.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, incidentul s-a petrecut pe DJ 251 J, în timp ce un echipaj de poliție și o autospecială a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Drăgușeni se îndreptau spre un incendiu izbucnit la o locuință din satul Căuești.

Autospeciala pompierilor, condusă de un bărbat de 56 de ani, a fost oprită de polițiști pe motiv că nu a acordat prioritate autospecialei de poliție și că avea montate dispozitive luminoase și sonore similare celor folosite de autorități, dar fără autorizație legală.

„Șoferul nu a respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliție, respectiv obligația de a opri sau de a facilita trecerea acesteia”, se arată în comunicatul IPJ Galați emis pe 12 februarie.

Până să ajungă la incendiul care a mistuit casa, pompierul voluntar a fost sancționat cu amendă de 3.037,5 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Bărbatul a contestat procesul-verbal în instanță.

La trei zile după ce a susținut decizia polițistului, conducerea IPJ Galați a revenit asupra poziției sale inițiale, anunțând că a dispus declanșarea unei anchete disciplinare împotriva agentului.

„Pentru clarificarea tuturor aspectelor, au fost dispuse verificări interne. În urma primelor verificări efectuate, prin raportare la principiile, etica și deontologia profesiei de polițist, conducerea instituției a dispus declanșarea cercetării disciplinare prealabile față de polițistul în cauză.

Inspectoratul de Poliție Județean Galați regretă contextul creat și reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională și cooperare instituțională, în interesul cetățenilor”, au transmis reprezentanții IPJ Galați.