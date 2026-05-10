Aceste măsuri sunt necesare pentru efectuarea unor lucrări de revizie, întreținere și modernizare a rețelei, menite să asigure siguranța și continuitatea serviciului pe termen lung.

Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și recomandă clienților să își ia măsuri de precauție.

Programul detaliat al întreruperilor:

Luni, 11 mai 2026

Loc. Moscu: Zona străzii principale spre Băneasa (aprox. 150 de abonați). Interval orar: 09:00 – 17:00



Marți, 12 mai 2026

Mun. Galați (Micro 39B): Blocurile J5, J10, J11, U5, K9, V3, V4, W5, W6, W7, W8, Y20, Y21, Y22. Sunt afectați abonații casnici și punctele comerciale/instituțiile din zonă (Profi Market, 2 Pași Market, Banca Transilvania, Medicotest, Direcția Fiscalitate). Interval orar: 08:00 – 12:00

Mun. Galați (Micro 39A): Blocurile T8, T10, Y13, Y14, Z8, Z10, Z11, Z12 (abonați casnici și agenți economici). Interval orar: 11:00 – 15:00

Com. Liești: Lucrări de rețea fără deconectarea abonaților. Interval orar: 09:00 – 15:00

Loc. Moscu: Zona de Nord (aprox. 150 de abonați). Interval orar: 09:00 – 17:00



Miercuri, 13 mai 2026

Mun. Galați (Micro 38): Blocurile Y8, N17, N18, U2, K1, K5, Cămin 52, Creșa 6 (abonați casnici și agenți economici). Interval orar: 08:00 – 12:00

Mun. Galați (Micro 39C): Blocurile B5, B6, C3, C4, C5, C6, A3, A4, A5, A6, inclusiv stația Lukoil. Interval orar: 11:00 – 15:00

Mun. Tecuci: Străzile Aleea Complexului, 1 Decembrie 1918 (parțial) și Aleea Egalității (parțial) – aprox. 200 de abonați. Interval orar: 09:00 – 15:00

Com. Cosmești: Sat Furcenii Vechi (parțial) – aprox. 150 de abonați. Interval orar: 09:00 – 15:00

Loc. Moscu: Zona străzii principale spre Băneasa (aprox. 150 de abonați). Interval orar: 09:00 – 17:00



Joi, 14 mai 2026

Mun. Galați (Micro 21): Blocurile D17, D18, D19, C1, C2, C3, inclusiv magazinul 7 Days Market. Interval orar: 08:00 – 12:00

Mun. Galați (Zona de agrement): Parc Aventura, aferent Plajei Dunărea (abonați casnici și agenți economici). Interval orar: 11:00 – 15:00

Com. Liești: Sat Liești (un agent economic) și Sat Bucești (parțial, aprox. 100 de abonați). Interval orar: 09:00 – 15:00

Loc. Moscu: Zona de Nord (aprox. 150 de abonați). Interval orar: 09:00 – 17:00



Vineri, 15 mai 2026

Mun. Galați: Str. Călugăreni (Clăbucet) și str. Anghel Saligny (tronsonul dintre str. Basarabiei și str. Tecuci) – toți abonații casnici și agenții economici din perimetru. Interval orar: 08:00 – 12:00

Com. Nicorești: Zona extravilană (un agent economic). Interval orar: 09:00 – 15:00



Informații utile pentru consumatori

Pentru a preveni eventualele defecțiuni, consumatorii sunt sfătuiți să deconecteze de la prize aparatele electrocasnice și echipamentele de birou pe durata lucrărilor.

Totodată, consumatorii sunt rugați să verifice actualizările. Situația întreruperilor este actualizată în timp real pe site-ul oficial: www.distributie-energie.ro (Secțiunea Suport / Întreruperi energie electrică).

Pentru asistență, sesizări sau clarificări, se poate apela liniile telefonice dedicate:

Deranjamente (tarif normal): 0236 929

Telverde (linie gratuită): 0800 500 205