„Simțeam că mă pierd pe mine”

Primele luni în Marea Britanie au fost grele pentru Alexandra. Locuia în Northampton, nu cunoștea aproape pe nimeni, iar zilele ei se împărțeau între copil, casă și gătit. Soțul era singurul care muncea, iar ea simțea că trebuie să facă ceva ca să iasă din rutina care o apăsa.

„În fiecare zi găteam, făceam curat, stăteam cu copilul. Simțeam că nu mai eram eu, mă pierdeam pe mine”, a povestit Alexandra, potrivit BZI.

Tânăra făcuse un curs de gene în 2019, dar pandemia i-a oprit planurile. Când s-a stabilit din nou în Marea Britanie, în 2023, a decis să o ia de la zero și s-a înscris la un curs de bază.

Primul concurs i-a schimbat direcția

La scurt timp după curs, Alexandra a fost încurajată să participe la un campionat de specialitate. Nu s-a dus cu gândul că va câștiga, ci mai mult ca să vadă cum este în industrie și să cunoască oameni. Iar surpriza a fost uriașă. A câștigat premiul al doilea și premiul al treilea pentru două lucrări, iar juriul i-a oferit și o cupă specială.

„Eu eram în baie și auzeam cum mă strigau de pe scenă. Mă căuta lumea prin sală: «Unde e Alexandra?». Mi s-au tăiat picioarele pur și simplu”, a povestit tânăra.

Atunci și-a dat seama că meseria aceasta poate fi drumul ei. „Am zis că gata, meseria asta e pentru mine, trebuie să fac ceva”, a spus Alexandra.

Ideea care i-a adus cliente din Londra

Chiar dacă premiile i-au dat curaj, începutul nu a fost simplu. Alexandra nu era cunoscută în oraș, iar primele cliente au venit greu. A investit în cursuri, produse, aparatură și într-un spațiu de lucru, iar cheltuielile au ajuns la câteva mii de euro.

Apoi a observat un lucru care se repeta: multe cliente se plângeau că pleacă de la proceduri cu dureri de spate, din cauza patului clasic, drept. A început să caute soluții și a descoperit un concept folosit în America și Brazilia, dar pe care spune că nu îl văzuse în Marea Britanie. Patul de masaj se numește Zero Gravity și este un mix între lux, ergonomie și relaxare totală, gândit atât pentru confortul clientei, cât și pentru poziția corectă a tehnicianului.

„Am văzut că în U.K. nu există acest concept. Și am zis: ia să o fac eu”, a spus Alexandra.

După ce a postat noul setup pe internet, cererea a crescut rapid. Unele cliente vin chiar din Londra și fac peste două ore până la salonul ei.

„L-am postat și, de atunci, a bubuit clientela! Au venit din Londra, fac două ore și ceva până aici. Ele vin tocmai de la Londra, pentru că au zis că s-au săturat să plece cu dureri de spate”, a povestit tânăra.

Cât costă serviciile Alexandrei

Alexandra are cliente de toate vârstele, de la adolescente de 16 ani până la femei trecute de 50 de ani. La ea vin românce, britanice, chinezoaice și femei de culoare.

Prețurile pornesc de la 45 de lire și ajung la 85 de lire pentru procedurile făcute pe patul special. Tânăra spune că tariful este bun pentru piața din Marea Britanie, mai ales că sunt tehnicieni care cer și 100 de lire pentru servicii făcute pe patul clasic. Iar Alexandra nu aplică aceeași tehnică pentru toate clientele. Discută cu fiecare înainte și alege genele în funcție de fizionomie, de forma ochilor și de efectul dorit.

„Fetele vor să aibă un aspect cât mai natural, chiar dacă au gene fir cu fir. Sunt și fete care vor mega volum, ceva extrem. Eu am pus genele în funcție de fizionomia lor”, a explicat ea.

Pe lângă patul special, Alexandra a adus și o lampă UV, despre care spune că ajută clientele sensibile să nu mai aibă ochii roșii, umflați sau iritați după procedură.

Urmează prezentări în Italia, Grecia, Istanbul și Dubai

Tânăra se pregătește acum pentru prezentări în Italia, Grecia, Marea Britanie și Istanbul, iar apoi vrea să participe la un campionat în Dubai.

Alexandra spune că știe cât de mult contează sprijinul la început de drum. De aceea, după această perioadă, vrea să organizeze la Iași un eveniment în care să predea gratuit unui grup mic de femei care vor să devină tehnicieni de gene.

„Vreau să vin în Iași să organizez un eveniment unde să predau curs pentru femei care nu au posibilitatea de a plăti un curs. Știu cum e să fii sprijinită, de aceea m-am gândit să aleg 4-5 fete să învețe, să aibă kit de început”, a spus Alexandra.

