Aur perfect pentru un elev din Iași

Andrei Nemțișor, un elev din clasa a VIII-a de la Colegiul Național Costache Negruzzi din Iași a luat medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori (JBMO) 2026, cu un scor perfect, potrivit Ministerului Educației.

Succesul său a contribuit decisiv la clasarea României pe primul loc în competiția desfășurată în perioada 15-20 iunie la Buzău, unde lotul național a cucerit nu mai puțin de 12 medalii.

„Locul I pentru România, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori! (…) Cei doisprezece elevi români au obținut cinci medalii de aur (trei pentru echipa A și două pentru echipa B), dintre care una cu punctaj maxim, cinci medalii de argint (trei pentru echipa A și două pentru echipa B) și două medalii de bronz (pentru echipa B), după cum urmează:

Medalie de aur cu punctaj maxim:

Andrei Nemțișor (ROU A – clasa a VIII-a, Colegiul Național Costache Negruzzi, Iași)

Medalii de aur:

Andrei-Dimitrie Ciocan (ROU A – clasa a VIII-a, Școala Gimnazială nr. 79, București)

Teodor-Ștefan Oancea (ROU B – clasa a IX-a, Liceul Internațional de Informatică București)

Mark Ilieș (ROU B – clasa a VII-a, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Târgu Jiu)

Turan Can Sonuvar (ROU A – clasa a VIII-a, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța)

Medalii de argint:

Irina Pilipouțanu (ROU A – clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Pitești)

Traian Danciu (ROU A – clasa a VII-a, Liceul Internațional de Informatică București)

Radu-Mihai Enache (ROU A – clasa a VIII-a, Liceul Internațional de Informatică București)

Iuri Iamandi (ROU B – clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București)

Iustin-Bogdan Udma (ROU B – clasa a VII-a, Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, București)

Medalii de bronz:

Darius-Ioan Hangan (ROU B – clasa a VII-a, Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj-Napoca)

Daniel Petrache (ROU B – clasa a VII-a, Școala Gimnazială Cobia, jud. Dâmbovița)”, a precizat Ministerul Educației.

România, liderul competiției

La cea de-a 30-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori au participat 22 de țări, dintre care 11 membre oficiale și 11 invitate.

„La JBMO participă echipe formate din câte 6 elevi din Albania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, România, Serbia și Turcia – țări membre oficiale ale competiției, precum și echipele reprezentative din Armenia, Arabia Saudită, Azerbaidjan, Croația, Franța, Georgia, Irlanda, Kazahstan, Kârgâzstan, Malaysia, și Uzbekistan – țări invitate. Ca țară gazdă, România a putut participa cu încă o echipă (România B), cu statut de invitat”.

Loturile României au avut o prestație impresionantă, obținând în total:

5 medalii de aur;

5 medalii de argint;

2 medalii de bronz.

Astfel, toți cei 12 elevi români participanți au urcat pe podium.

„În clasamentul pe națiuni, la această ediție, România (ROU A) s-a clasat pe locul I, la fel ca anul trecut, cu un punctaj total de 202 puncte, urmată de Bulgaria (199 de puncte) și, dintre țările oficiale, Turcia (162 de puncte). Dintre echipele invitate, cel mai mare punctaj a revenit Franței, cu 174 de puncte, urmată de Kazahstan (168 de puncte). A doua echipă a României (ROU B) s-a clasat pe locul 6 la general (țări oficiale și invitate), cu 154 de puncte”, a precizat Ministerul Educației.

A doua echipă a României, înscrisă în calitate de țară gazdă, a ocupat locul al șaselea în clasamentul general.

O generație care inspiră

Pe lângă aurul perfect obținut de Andrei Nemțișor, România a mai cucerit patru medalii de aur prin Andrei-Dimitrie Ciocan, Turan Can Sonuvar, Teodor-Ștefan Oancea și Mark Ilieș.

Echipele României au fost conduse de profesorii:

Marius Perianu (Colegiul Național Ion Minulescu, Slatina) – leader România A

Cristian-Teodor Mangra (Colegiul Național Tudor Vianu, București) – deputy leader ROU A.

Dănuț Aramă (Colegiul Național Emil Racoviță, Iași) – leader România B

Vladimir-Cristian Cerbu-Sfarghiu (Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpulung Moldovenesc) – deputy leader ROU B.

În spatele fiecărei medalii se află ani de muncă, profesori dedicați și familii care au susținut performanța.

„Felicitări tuturor participanților, profesorilor coordonatori și partenerilor implicați pentru contribuția lor la reușita acestei ediții și pentru susținerea educației de calitate, a excelenței și a colaborării internaționale!”, a transmis în final Ministerul Educației.

Și elevii de liceu români au fost medaliați cu aur, argint și bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică 2026.

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