Anunțul a fost făcut joi, de conducerea maternității ieșene.

„Aceasta reprezintă o premieră în istoria spitalului nostru, fiind cea mai înaintată vârstă maternă la care a fost asistată o naştere în cadrul maternităţii. În spatele acestui moment se află o echipă medicală care a monitorizat cu atenţie evoluţia sarcinii şi a asigurat îngrijirea necesară pentru ca atât mama, cât şi bebeluşul să fie în siguranţă”, a precizat conducerea maternităţii „Elena Doamna” din Iaşi.

De asemenea, medicii au susținut că fiecare sarcină este unică, deciziile medicale fiind luate individual, în funcţie de starea de sănătate a mamei şi a copilului.

„Recomandăm ca orice sarcină să fie urmărită pe tot parcursul ei de medicul obstetrician-ginecolog”, transmit medicii maternităţii din Iaşi.

Tot la Iași, în anul 2021, o altă premieră medicală a avut loc, după ce o femeie de 220 de kilograme a născut natural al cincilea copil. Pacienta a fost urmărită de o echipă medicală formată din zeci de membri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE