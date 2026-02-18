Incidentul a avut loc la ieșirea din localitate, iar vehiculul nu a mai putut continua drumul, conform publicației locale Botoșani24.ro.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași a informat că echipe de voluntari din cadrul primăriei au intervenit prompt pentru a sprijini mama și nou-născutul.

„Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit forțele voluntare din cadrul primăriei, care au asigurat sprijinul necesar în teren. Totodată, la locul evenimentului a fost direcționată o altă ambulanță, care a preluat pacienta și fetița abia născută. Ambele au fost transportate la spital, în afara oricărui pericol”, a declarat Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Coordonatorul SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a detaliat că, după blocarea ambulanței din cauza condițiilor meteo nefavorabile, un echipaj ATPVM a fost trimis în ajutor, dar și acesta a întâmpinat dificultăți.

„Femeia a născut la domiciliu. În sprijinul celor două echipaje a fost trimisă o mașină 4×4 de la pompieri, Duster, care ulterior a preluat echipajul medical împreună cu femeia și nou-născutul. Au fost dirijați la Spitalul »Cuza Vodă’ din Iași. Sunt stabili, sperăm cu evoluție favorabilă”, a precizat aceasta.

Iarna a lovit cu forță în ultimele 24 de ore, provocând blocaje majore în aproape jumătate din țară. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat miercuri dimineață un bilanț grav: 102 localități din 21 de județe și municipiul București sunt afectate de ninsori abundente și viscol puternic.

