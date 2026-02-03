Modul de operare

Mai multe femei îl acuză pe bărbatul din Piatra-Neamț că le-a cerut bani și nu i-a mai înapoiat. Printre păgubite sunt și femei din municipiul Iași.

Se pare că George Marazliu a înșelat și persoane care căutau apartamente de închiriat în Sofia, Bulgaria, de la care încasa bani pentru proprietăți fictive. Bărbatul ar fi încercat să înșele zeci de femei, însă totul a ieșit la iveală când victimele l-au dat în vileag pe Facebook.

George Marazliu aborda femei pe Facebook, după care începea să ceară bani, invocând probleme în familii. După conversații banale, bărbatul trecea la atac și solicita bani împrumut. Evident că nu îi mai returna. O tânără de 29 de ani din Iași a descoperit că, de fapt, totul este o minciună.

„Omul cu asta se ocupă”

„(…) La un moment, mi-a spus că are probleme, că tatăl său a murit, iar mama sa are cancer și că are nevoie de 50 de lei pe card, că are probleme cu contul de euro. I-am trimis banii. Părea disperat. M-am gândit că are nevoie. A văzut că l-am ajutat, a continuat să îmi trimită mesaje și să îmi ceară bani, că îmi dă înapoi. Îmi trimitea capturi de ecran că a făcut transferul, dar avea eroare de la aplicație. De fapt, el nu avea bani în cont. În cele din urmă, am făcut verificări, am descoperit că nu sunt singura în această situație. Omul cu asta se ocupă”, a povestit tânăra.

Însă aceasta nu era singura modalitate de a face bani. Tânărul contacta și persoane care căutau chirie în diferite orașe și le promitea un apartament. Astfel s-a întâmplat și cu K. V., o tânără de 24 de ani din Slovacia, care a plătit 900 de euro chirie pentru un apartament în Sofia, Bulgaria. Ulterior, a aflat că nu George Marazliu este proprietarul imobilului.

O mare țeapă

„Individul respectiv m-a înșelat cu 900 de euro, pretinzând că are un apartament de închiriat în Sofia, Bulgaria. De fapt, el era chiriaș. A închiriat de la proprietar și nu mai plătise de multe luni. Astfel, a fost nevoit să îl părăsească. I-am trimis banii pe Revolut. El m-a contactat și mi-a spus toate detaliile. A mai fost o persoană care a pățit la fel, i-a plătit lui și după a rămas pe străzi câteva zile, cu toate bagajele. Este doar o țeapă”, a povestit tânăra.

Bărbatul a fost deranjat că cele două femei au expus public situațiile și l-au acuzat de înșelăciune, motiv pentru care a precizat: „Avocatul meu trimite, miercuri, înștiințare poliției din Iași pentru uz de fals și, de asemenea, pentru folosirea datelor cu caracter personal, în mediul online, cu scopul defăimării și impactului negativ”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE