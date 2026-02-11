De la Iași la London College of Fashion

Ilinca Lungu provine dintr-o familie cu rădăcini în zona creativă, tatăl său fiind scriitorul Dan Lungu.

Pasiunea pentru modă a dus-o la prestigiosul London College of Fashion, parte din University of the Arts London.

După absolvire, Ilinca s-a alăturat echipei Adidas, unde lucrează de câțiva ani ca designer 3D, contribuind la colecțiile globale ale brandului.

Ilinca Lungu Foto: Linkedin

Cum a creat gecile purtate de sportivi la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă

Modelul gecii prezentate la deschiderea Jocurilor Olimpice a fost creat în cadrul departamentului Outdoor de la Adidas, sub supravegherea managerului echipei.

După doi ani de muncă intensă, proiectul a fost aprobat, iar Ilinca a aflat cu câteva luni înainte de eveniment că sportivii vor purta creația ei.

„Am fost mândră când am văzut sportivii îmbrăcați cu geaca făcută de mine, defilând la deschiderea Jocurilor Olimpice. Energici și plini de optimism, îmbrăcați cu ceva care a venit «din capul meu», e o imagine puternică pentru mine. Dincolo de emoție, este satisfacția că ai făcut o treabă bună”, a declarat ea pentru Ziarul de Iași.

„Niciodată nu m-am gândit că voi crea o piesă vestimentară pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice Milano Cortina 2026 – și totuși, iată-ne aici. Ce onoare!”, a scris Ilinca Lungu pe Linkedin.

Ilinca a explicat că fiecare detaliu al gecii a fost gândit să răspundă nevoilor sportivilor: de la studiile transpirației până la straturile de izolație ajustate pentru bărbați și femei.

„În mintea mea, odată ce am făcut produsul mai bun, deja este mai apropiat de identitatea Jocurilor Olimpice, unde sunt premiați cei mai buni atleți”, a spus Ilinca, subliniind că geaca transmite mesajul „The best for the best”.

„O geacă pentru sportul de performanță are foarte multe studii și teste în spate și este capabilă să reziste la cele mai neașteptate situații.”

Creativitate digitală: colaborarea cu Minecraft

Pe lângă succesul în modă sportivă, Ilinca a explorat lumea digitală printr-o colaborare cu Minecraft, joc dezvoltat de Mojang Studios.

Designerul a creat haine pentru copii, gândite să fie purtate atât în joc, cât și în viața reală.

„A fost prima dată când am făcut haine pentru copii, ceea ce vine cu propriile învățături. Este, de asemenea, primul proiect în care mi-am văzut un outfit în Minecraft. Mi se pare o idee faină să porți aceeași ținută în viața reală și în joc”, a mărturisit Ilinca.

Ilinca lucrează la colecții pentru Fashion Week și se pregătește să se alăture unei noi echipe în cadrul Adidas, specializată pe tenis.

„Mă bucur să văd în vitrinele din România și din lume haine pentru care am făcut designul.”, a concluzionat Ilinca Lungu.