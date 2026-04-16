Curtea de Apel a menținut decizia inițială a instanțelor inferioare, iar pe 15 aprilie, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași a primit mandatul de executare a pedepsei.

Polițiștii care s-au deplasat la locuința acestuia pentru a pune în aplicare mandatul nu l-au găsit, fapt ce a declanșat procedurile de dare în urmărire la nivel național.

În prezent, fotografia și datele lui Ionel Onofraș figurează pe lista persoanelor urmărite de pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

De ce a fost găsit vinovat fostul primar

Arestat preventiv în martie 2022 și trimis în judecată trei luni mai târziu, Ionel Onofraș a fost găsit vinovat de fapte de o gravitate extremă. Având profesia de fotograf, acesta a atras patru fete minore în atelierul său, sub pretextul realizării unor ședințe foto pentru modelling, ocazie cu care le-a abuzat.

Cum a fost calculată pedeapsa de 19 ani și 4 luni

Pedeapsa finală rezultă din contopirea mai multor condamnări individuale. Conform legislației penale românești, în cazul unor infracțiuni multiple, se execută pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor reprezentând o treime din suma celorlalte pedepse.

Instanța a dictat inițial următoarele condamnări:

11 ani de închisoare pentru viol (pedeapsa cea mai grea).

9 ani de închisoare pentru agresiune sexuală în formă continuată.

Două pedepse de câte 8 ani pentru agresiune sexuală.

Pedeapsa rezultantă pentru Onofraș a ajuns astfel la 19 ani și 4 luni de detenție.

Daune financiare și interdicții profesionale

Ionel Onofraș a fost obligat de instanță și la plata a 70.000 euro ca daune morale către victimele sale, ca și la achitarea a 27.000 lei drept cheltuieli judiciare.

De asemenea, i-a fost interzisă și exercitarea profesiei de fotograf până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Concret, în cazul unei liberări condiționate înainte de termen, el nu va mai putea profesa ca fotograf decât după expirarea termenului de 19 ani și 4 luni, reprezentat de pedeapsă.

Ionel Onofraș a fost primar al municipiului Iaşi în perioada decembrie 1989 – februarie 1990.

