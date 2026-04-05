O mașină de poliție a luat foc în trafic, pe un bulevard din Iași

Un autoturism Dacia Logan aparținând Poliției a luat foc pe Bulevardul Bucium din Iași, în zona Granit, pe sensul spre Carrefour Felicia, a relatat Ziarul de Iași. Incidentul a generat momente de panică, fără a se înregistra victime conform primelor informații.



„În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași a fost anunțat un incendiu produs la un autoturism, pe strada Bucium din municipiul Iași. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două echipaje de stingere și un echipaj de primă intervenție și comandă.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum”, a transmis ISU, potrivit portalului de știri locale Ziarul de Iași.

Polițiștii au fost surprinși când încercau să stingă flăcările puternice izbucnite la Logan

Din primele informații, nu au existat persoane rănite după ce mașina de poliție a luat foc pe bulevardul din Iași. În mediul online au apărut mai multe filmări în care apar agenții, în timp ce încearcă să stingă flăcările izbucnite la mașina de poliție.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum un polițist încearcă să stingă flăcările folosind un extinctor. Potrivit sursei citate mai sus, intervenția promptă a pompierilor a limitat extinderea incendiului.

Care ar fi principala cauză a incendiului din Iași

Din informațiile transmite de ISU Iași, principala cauză a incendiului ar fi, cel mai probabil, o scurgere de combustibil.



„În urma evenimentului au ars elemente combustibile ale autoturismului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost reprezentată de scurgeri de lichide combustibile”, au mai precizat reprezentanții ISU Iași.



Până la sosirea pompierilor, mai mulți șoferi s-au oprit la locul incidentului și au încercat să îi ajute pe polițiști să stingă flăcările.