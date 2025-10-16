„O autospecială marca Duster a fost distrusă de un incendiu izbucnit în timpul unei misiuni. Patrula de poliție a observat miros de fum provenind din compartimentul motor, iar la scurt timp a apărut o flacără vizibilă. Din fericire, incidentul s-a produs după ce polițiștii ajunseseră la fața locului, în urma unei sesizări primite prin SNUAU 112”, au transmis reprezentanții Europol.

Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Echipajul a reacționat prompt, a reușit să iasă din mașină la timp și să salveze mijloacele din dotare, precum și documentele profesionale.

„Ne punem speranța că nu va exista vreun „specialist” care să găsească vreo vinovăție în sarcina colegilor pentru a găsi un țap ispășitor”, arată Sindicatul Europol.

Internauții au comentat ironic: „De la stingător”, „Tehnica de filaj legată prost” sau „Amendă maximă echipajului, pentru că nu au avut stingător corespunzător în maşină”.

Altcineva a scris: „Mijloacele din dotare și documentele profesionale”, ce pompos sună! Cine citește chiar crede c-au făcut vreo scofală. Să fi avut un stingător, să fi știut să-l mânuiască! Asta era de așteptat. Mijloacele din dotare le au polițiștii asupra lor sau așa ar trebui”.

Incidentul vine după ce un echipaj de poliție din județul Mehedinți a fost la un pas de tragedie. Polițiștii au simțit un miros puternic de plastic ars în autospeciala de serviciu. Agenții au descoperit că în interiorul uneia dintre portiere era montat un sistem audio-video improvizat, care ar fi putut provoca un scurtcircuit și chiar un incendiu. Informația a fost făcută publică de Sindicatul Europol, într-o postare pe Facebook.



