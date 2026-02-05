Sorin Rotariu, prins la volanul unui Rolls-Royce cu numere expirate

Incidentul care a dus la condamnare a avut loc pe 23 ianuarie 2024, când Rotariu a fost oprit de polițiști pe strada Anastasie Panu, în timp ce conducea un Rolls-Royce Phantom cu numere provizorii expirate.

În plus, autoturismul nu avea poliță RCA, iar omul de afaceri a refuzat să sufle în etilotest, invocând neîncrederea în aparatura poliției. Conform actelor întocmite de autorități, acesta a refuzat ulterior și recoltarea de probe biologice, fapt care a dus la deschiderea unui dosar penal.

În fața instanței, Sorin Rotariu a susținut că refuzul său nu a fost absolut, ci condiționat de efectuarea analizelor la Institutul de Medicină Legală. De asemenea, el a declarat că nu era conștient de expirarea numerelor provizorii, crezând că acestea sunt valabile trei luni, nu doar una.

„Numerele expirate au fost obținute de un agent din București, care nu mi-a comunicat durata valabilității acestora”, a explicat el.

Sentință pentru Rotariu: detenție și amendă de 80.000 de lei

Rotariu a prezentat documente medicale ce atestă afecțiuni precum tulburare mixtă de personalitate, episod depresiv moderat și sindrom de dependență de alcool, pentru a susține că starea sa de sănătate i-a influențat deciziile. Cu toate acestea, judecătorii au respins apărarea, considerând că inculpatul a refuzat în mod conștient să respecte obligațiile legale.

„Era vorba de o nesupunere conștientă și nu de o simplă neînțelegere sau eroare”, au subliniat magistrații.

Sentința include un an de detenție pentru refuzul prelevării probelor biologice, precum și o amendă penală de 80.000 de lei, echivalentă cu 200 de zile-amendă, pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat. Judecătorii au luat în considerare lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, aplicând minimumul de pedeapsă pentru infracțiunea principală.

„Conduita inculpatului relevă dificultăți semnificative în acceptarea constrângerilor legale și în relaționarea cu autoritățile statului, aspect care pune sub semnul întrebării eficiența unei măsuri de supraveghere în comunitate”, se precizează în motivarea instanței. În plus, Rotariu nu a depus nicio dovadă în sprijinul afirmației sale că aparatul etilotest utilizat anterior ar fi indicat un rezultat fals pozitiv.

Aceasta nu este singura problemă legală cu care se confruntă omul de afaceri. Tot Ziarul de Iași menționează că anterior, Judecătoria a amânat aplicarea unei pedepse de 11 luni de închisoare pentru ultraj judiciar. Dacă sentințele vor fi menținute de Curtea de Apel, acestea vor fi contopite, rezultând o pedeapsă ce va trebui executată în regim de detenție. Sentința actuală nu este definitivă și poate fi contestată.