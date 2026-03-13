Sute de oameni au făcut coadă pentru o shaorma gratis

O ofertă simplă a reușit să adune sute de oameni în stradă, la Iași. Un fast-food abia deschis în oraș a anunțat că oferă shaorma gratuită timp de două zile, iar vestea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. În scurt timp, în fața localului s-a format o coadă uriașă, iar șirul de oameni s-a întins pe câteva sute de metri.

Potrivit publicației Ziarul de Iași, majoritatea celor veniți erau tineri care sperau să prindă oferta gratuită al fast-food-ului El Petra, specializat în shaorma iordaniană.

Administratorii au anunțat că, pentru a marca deschiderea, vor oferi shaorma gratuită timp de aproximativ 10 ore, împărțite pe două zile, între orele 15:00 și 20:00. După ce anunțul a apărut pe rețelele sociale, sute de oameni au venit în fața localului, iar martorii spun că rândul de oameni se întindea pe sute de metri.

Imaginile cu coada au devenit rapid virale

Înregistrările video apărute pe internet arată zeci și zeci de tineri aliniați pe trotuar, așteptând să ajungă la tejghea. Mulți dintre ei au venit special pentru promoție, după ce au văzut anunțul online.

Oferta este valabilă două zile, iar localul a promis că va distribui shaorma gratuită timp de aproximativ zece ore.

Nu este prima dată când o promoție de acest tip provoacă aglomerație în Iași. Un caz similar a avut loc în 2022, când un alt fast-food din oraș a anunțat că oferă shaorma gratuită pentru a marca atingerea pragului de 10.000 de urmăritori pe TikTok. Atunci, zeci de oameni s-au strâns în fața localului într-un interval foarte scurt, iar imaginile cu coada au circulat intens pe internet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE