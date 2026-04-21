Potrivit publicației Iași TV Life, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au intervenit într-un caz de fraudă în care un tânăr de 23 de ani este principalul suspect.

Acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea a două victime, o femeie de 82 de ani și un bărbat de 88 de ani. Escrocheria a fost pusă la cale cu ajutorul unor complici, care au sunat victimele și s-au dat drept medici sau rude. Sub pretextul unor accidente grave și al unor intervenții medicale urgente, bătrânii au fost convinși să dea bani. În urma apelurilor, femeia a oferit 4.000 de lei, iar bărbatul 1.000 de euro. Banii au fost preluați ulterior de suspect, potrivit anchetatorilor.

Suspectul a fost identificat pe 17 aprilie și dus în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași. Judecătorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Autoritățile trag din nou un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să nu dea bani în urma unor apeluri telefonice suspecte. Polițiștii spun clar că orice solicitare urgentă de bani, făcută prin telefon, trebuie verificată înainte, pentru a evita astfel de înșelăciuni.

