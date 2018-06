Denisa a fost inițial refuzată la grădiniță pentru că nu vorbea, fiind considerată o persoană cu retard mental, scrie vremeanoua.ro. Fetița din Stănilești a avut șansa de a fi ajutată o vecină, de profesie educatoare, care a simțit potențialul copilului ușor introvertit. Așa se face că Denisa a rostit primele cuvinte abia la vârsta de patru ani, în fața mamei sale, precum filosoful Lucian Blaga.

În scurt timp, fetița a învățat cele mai multe poezii și cântece dintre toți copiii din grupa sa.

Mai apoi, Denisa a ajuns șefă de promoție la școala din Stănilești și ocupă primul loc în județul Vaslui, după ce a obținut nota 10 la Evaluarea Națională 2018.

„Părinții mi-au spus de la început că trebuie ori să învăț, ori să am grijă de gospodărie. Eu am ales prima variantă. Sora mea a avut și ea o influență mare asupra mea. Când eram micuță avea grijă să îmi fac temele perfect, chiar dacă era vorba despre simple liniuțe. Am ajuns la doamna învățătoare care m-a ambiționat. Mi-am dezvoltat obiceiul de a face totul perfect. Nu mă las până nu îmi iese totul perfect.”, a declarat Denisa Valentina Aeloaiei, pentru sursa citată.