Nepoata lui Traian Băsescu merge la grădinița unde s-au îmbolnăvit mai mulți copii

Un părinte spune însă că fetiţa lui s-a îmbolnăvit de marţi. Printre copiii înscrişi la grădiniţa Brânduşa este şi Sofia, mezina Elenei Băsescu. Fostul preşedinte a precizat că nepoata sa a lipsit de la grădiniţă în acea zi, potrivit Digi 24.

„Şi ea a avut probleme! A fost, practic, primul caz. Noi avem un grup la grădiniţă şi am scris dacă s-a mai întâmplat cuiva. Şi au zis că nu. Şi a doua zi au început şi ceilalţi să… Am mers la medicul de familie şi am tratat-o acasă! În ziua când a păţit ea nici măcar nu a fost smântână în meniu. Un coleg de la ea din grupă este internat, într-adevăr. La Gomoiu. Şi am înţeles că este spre bine acum. Se reface. Şi ceilalţi, la fel”, a spus mama unei fetițe.

