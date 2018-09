Petre Daea răspunde acuzațiilor lui Dacian Cioloș, cu privire la pesta porcină

„Îmi pare rău că trebuie să consum timp pentru a răspunde unor acuzaţii formulate de un fost ministru al Agriculturii care nu a lăsat nimic în urma sa nici măcar un program, iar în exerciţiul de comisar în Europa pesta porcină africană era prezentă în patru ţări, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania şi ştia sau trebuia să ştie cât de periculoasă era această boală. Când a venit în România a avut o preocupare intensă în schimbarea preşedinţilor ANSVSA, 5 preşedinţi în 5 luni, destabilizând instituţia' , a spus Daea, citat de Agerpres.

„La presiunea Comisiei pentru agricultură sub semnătura preşedintelui Nini Săpunaru a reuşit mare perfomanţă de a aproba HG 830/2016 privind planul de contingenţă în cazul PPA în luna noiembrie după un an de la numirea în funcţie. Am foarte mult de lucru şi nu am timp rezervat ca să răspund unora care nu au lăsat nimic în urma lor în agricultura Ţării Româneşti', a spus Daea.

Ministrul i-a răspuns astfel fostului premier Dacian Cioloş, care a spus că Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din România.

„Vorbesc de criza pestei porcine africane, care ocupă, încet – încet, bucată cu bucată, toată ţara şi care riscă să distrugă un sector agro-alimentar întreg. Ne confruntăm în acest caz cu o criză care este extrem de gravă din acest punct de vedere. Este o criză care se datorează, din punctul meu de vedere, în primul rând incompetenţei Guvernului PSD-ALDE – şi aici aş spune că responsabilităţi directe a ceea ce se întâmplă are doamna prim-ministru, pentru că dânsa are sub control toate instituţiile care ar fi putut şi care ar trebui să ţină sub control această criză, domnul ministru Daea, în calitatea lui de ministru al Agriculturii, care vizează şi acest sector al creşterii porcinelor, şi, evident, în cel puţin aceeaşi măsură, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Brănescu', a spus Dacian Cioloş în cadrul unei conferinţe de presă.

Cioloş a atras atenţia că există riscul de sistare a exportului de carne de porc din România pentru o perioadă de timp. „Rezultatele sunt dezastruoase, pentru că este vorba nu doar de închiderea unor ferme, oameni care au credite la bancă, care au investit în aceşti ultimi ani în sectorul de creştere a porcinelor, dar avem deja, pe lângă ferme închise, oameni care sunt trimişi în şomaj, peste 1.000 de oameni care şi-au pierdut locurile de muncă deja, dintre care 500 provin doar dintr-o singură companie. Există riscul clar în momentul de faţă de reducere şi poate chiar sistare pentru o anumită perioadă de timp a exportului de carne de porc din România – şi vă reamintesc că viabilitatea acestui sector ţine în primul rând de competitivitatea lui şi de capacitatea de a comercializa pe piaţa europeană şi în exterior – şi riscul este mare să nu mai putem face acest lucru, chiar şi cei care nu au problema infectării cu virus', a spus fostul premier, potrivit digi 24.

