Eugen Tomac, după primele consultări cu șefii PNL: „Reformele începute de Ilie Bolojan trebuie continuate”

„Am avut o discuție foarte bună cu conducerea PNL, domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României, la riscurile prin care trece țara și sunt întru totul de-acord cu foarte multe dintre ele”, a declarat Eugen Tomac.

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan a precizat că va continua reformele începute de guvernul Bolojan.

„Mi-am prezentat obiectivele cabinetului pe care îl voi propune. Sunt obiective care izvorăsc din actualele priorități ale României. Din păcate, timpul ne presează. Îmi pun o mare speranță într-o judecată corectă și cinstită a colegilor din PNL pentru a-mi da un vot de încredere. Presiunea este foarte mare, responsabilitatea față de țară este uriașă și îmi doresc ca partidele, dincolo de nemulțumirile sau așteptările lor legitime, să-mi ofere șansa de a oferi României un guvern bine pregătit”, a precizat Eugen Tomac.

„Plec încrezător de la această întâlnire, dl. Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuie continuate și eu sunt pregătit să le duc mai departe cu foarte multă responsabilitate”, a conchis Eugen Tomac.

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan pe 4 iunie 2026, a început luni, 8 iunie, consultările politice cu formațiunile parlamentare pentru a construi o majoritate capabilă să susțină viitorul Guvern.





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