Sile Cămătaru, pe numele său real Vasile Balint, este una dintre cele mai cunoscute figuri controversate din România. De-a lungul anilor, numele său a fost asociat cu numeroase dosare și controverse, iar locuința sa din cartierul Ferentari a stârnit adesea curiozitatea publicului. Imagini rare din interiorul proprietății arată o reședință impunătoare, despre care soția sa a vorbit într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani.

Vasile Balint, zis Sile CămătaruIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 31

Vila lui Sile Cămătaru, una dintre cele mai cunoscute locuințe din Ferentari

Sile Cămătaru, pe numele său real Vasile Balint, este cunoscut publicului din România atât prin prisma numeroaselor controverse care i-au marcat viața, cât și datorită notorietății dobândite de-a lungul anilor.

Locuința sa din cartierul Ferentari a atras în repetate rânduri atenția, fiind descrisă de cei care au văzut-o drept o proprietate impresionantă. Vila se remarcă prin dimensiuni generoase și elemente decorative care ies în evidență încă de la prima vedere. Imaginile apărute de-a lungul timpului în spațiul public au oferit o perspectivă rară asupra interiorului și a modului în care este amenajată reședința.

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Soția lui Sile Cămătaru se ocupă de întreținerea casei

Într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, Mirela, soția lui Sile Cămătaru, a vorbit despre responsabilitățile pe care le are în gospodărie. Aceasta declara că se ocupă personal de curățenia și întreținerea locuinței, activitate pe care spune că o face cu plăcere. Totodată, a precizat că primește și ajutor din partea copiilor atunci când este nevoie.

Potrivit declarațiilor sale, întreținerea unei proprietăți de asemenea dimensiuni presupune timp și implicare constantă.

De-a lungul timpului, locuința lui Sile Cămătaru a fost subiectul mai multor reportaje și materiale de presă. Dimensiunile proprietății și aspectul acesteia au alimentat constant curiozitatea publicului.

Sile Cămătaru, din nou în atenția publicului

Numele lui Sile Cămătaru a revenit recent în atenția publicului odată cu lansarea documentarului „Cămătarii”, realizat de Anghel Damian.

Producția a generat numeroase reacții și discuții încă de la apariția primelor episoade, readucând în prim-plan poveștile și personajele care au marcat lumea interlopă din România în ultimele decenii.

Documentarul abordează mai multe subiecte legate de fenomenul criminalității organizate și de personajele care au devenit cunoscute în spațiul public după anii ’90.

Cum i-a spart Sile Cămătaru casa lui Alain Delon

Sile Cămătaru și Nuțu Cămătaru revin în atenția publicului prin documentarul „Cămătarii”, noua producție de la PRO TV regizată de Anghel Damian. În cadrul seriei, Sile Cămătaru povestește episodul în care ar fi ajuns la una dintre proprietățile celebrului actor francez Alain Delon.

Noua producție documentară realizată de Anghel Damian încearcă să reconstruiască una dintre cele mai controversate perioade din istoria recentă a României, aducând în prim-plan poveștile fraților Nuțu Cămătaru și Sile Cămătaru. Documentarul prezintă episoade legate de spargeri, jafuri și lovituri date atât în România, cât și în afara țării. Una dintre cele mai surprinzătoare povești este cea legată de o proprietate a actorului francez Alain Delon.

Potrivit declarațiilor făcute de Sile Cămătaru în documentar, ideea de a merge la una dintre casele actorului francez ar fi venit de la doi hoți specializați în spargeri de lux.

„Bulgaru Ancuța, Măzăreanu erau șplingari și au venit într-o seară la hotel și au zis: «Hai să-i facem o vizită lui Alain Delon». Și am mers la una din casele lui Alain Delon și era blindată de alarme”, a spus Sile Cămătaru.

Acesta a povestit că, odată ajunși la proprietate, și-au dat seama că sistemele de securitate făceau aproape imposibil accesul în locuință.

Conform relatării lui Sile Cămătaru, grupul a decis să caute o zonă mai puțin securizată a proprietății și astfel ar fi descoperit o cramă fără sistem de alarmă.

„Cum m-am plimbat eu pe acolo, am găsit în spate o cramă care nu avea, nu suna alarma. Mi-am dat seama că erau numai vinuri scumpe și le-am zis. Decât să intrăm în casă, mai bine luăm vinurile astea. Am luat vinuri în valoare de 50.000 de euro de la Alain Delon”, a mai povestit el.

„Cămătarii”, un serial documentar despre un fenomen social și judiciar care a marcat România timp de șase decenii

Din 25 mai, PRO TV și VOYO aduc în fața publicului „Cămătarii”, un serial documentar care oferă o perspectivă jurnalistică, echilibrată și necosmetizată asupra unuia dintre cele mai controversate fenomene din România postcomunistă. Producția documentează un caz devenit reper pentru înțelegerea unei epoci, a unor mecanisme sociale și a modului în care s-au intersectat, de-a lungul timpului, lumea interlopă și sistemul de justiție.

„Cămătarii” este construit ca o investigație documentară amplă, realizată cu acces fără precedent la personaje, mărturii și materiale de arhivă care nu au mai fost prezentate până acum. Seria reunește perspective directe ale celor implicați, inclusiv Nuțu și Sile Cămătaru, membri ai familiei și cele trei soții, dar și opinii ale specialiștilor – psihologi, sociologi, polițiști, judecători și procurori. Rezultatul este un portret complex al unei realități care a traversat România între 1960 și 2020, de la comunism la tranziție și capitalism, surprinzând transformările unei societăți și ale unui tip de putere care a funcționat adesea în zonele gri ale istoriei recente.

„Cămătarii este un proiect care a pornit dintr-o nevoie personală de a înțelege o perioadă și un fenomen pe care, ca societate, nu am încercat niciodată cu adevărat să le deslușim. Este rezultatul unei munci de un an și jumătate și, dincolo de asta, un documentar cu acces total, în care, pentru prima dată, vorbesc toate părțile implicate: membrii clanului, clanuri rivale, oameni din lumea interlopă, dar și procurori, polițiști, trupe speciale de intervenție, judecători, psihologi criminaliști, jurnaliști de investigație, martori și victime. Serialul folosește povestea acestui clan, unul dintre cele mai cunoscute din istoria recentă a României, prezent constant în prima pagină a ziarelor timp de decenii, ca studiu de caz pentru a înțelege cum s-a format și cum a funcționat crima organizată în anii de tranziție. Cred că adevărul nu este niciodată unul singur, ci rezultatul acestor perspective puse împreună. Cămătarii este, în esență, o încercare de a ne uita mai atent la trecutul nostru recent și de a intelege cum ne-a modelat”, spune Anghel Damian, producătorul documentarului. 

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