O mână de pionieri într-o „lume a bărbaților”

La începutul carierei sale, peisajul era complet diferit. Într-o epocă în care femeile urolog din România puteau fi numărate pe degetele de la o singură mână, drumul a fost presărat cu provocări.

Prof. dr. Martha Orsolya, medic urolog. Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

„La început a fost foarte greu pentru că eram foarte puține femei”, își amintește prof. dr. Martha Orsolya. „Cred că eram trei-patru în toată țara. Puteam să ne numărăm pe o mână.”

Sub îndrumarea mentorilor săi, regretatul profesor Dorin Nicolescu și ulterior profesorul Radu Boja, domnia sa a demonstrat că rigoarea chirurgicală nu are gen. Astăzi, asistăm la o feminizare accentuată a medicinei, inclusiv în ramurile chirurgicale.

„Urologia nu mai înseamnă doar bărbat. Astăzi avem o paletă largă de adepte. În clinica noastră am format și instruit numeroase colege, care acum profesează peste tot: la Baia Mare, Oradea, Cluj, Odorheiu Secuiesc sau Miercurea Ciuc. Nu mai este o meserie prohibitivă.”

Cu toate acestea, profesorul trage un semnal de alarmă privind o tendință recentă în rândul tinerilor absolvenți: urologia a început să fie aleasă printre ultimele specialități la rezidențiat, din cauza ritmului epuizant, a gărzilor extrem de solicitante și a complexității cazurilor.

Urologia modernă: De la bisturiul clasic la supraspecializare

Urologia a evoluat spectaculos, migrând de la intervențiile clasice, mari și traumatizante, către endourologie, chirurgie laparoscopică și urologie funcțională. În viziunea medicului de la Târgu Mureș, performanța într-o clinică universitară depinde exclusiv de supraspecializare.

Urologia funcțională și Uroginecologia: Reprezintă ariile de suflet ale prof. dr. Martha Orsolya. Acestea oferă soluții vitale pentru afecțiuni delicate care distrug calitatea vieții, dar despre care pacienții refuză adesea să vorbească.

Reprezintă ariile de suflet ale prof. dr. Martha Orsolya. Acestea oferă soluții vitale pentru afecțiuni delicate care distrug calitatea vieții, dar despre care pacienții refuză adesea să vorbească. Acuratețea clinică: Deși tehnologia este un ajutor de neprețuit în depistarea cancerului de prostată, experiența directă rămâne suverană. „O mână experimentată valorează foarte mult. Specificitatea tușeului rectal crește cu vârsta. Când ai făcut mii la viața ta, depistarea unei leziuni devine o realitate”, explică medicul.

Dilema tehnologiei: Robotul chirurgical vs prioritățile sistemului

Într-o eră în care chirurgia robotică (procedura de elecție în patologii precum cancerul de prostată pentru prezervarea inervației și a calității vieții) este intens mediatizată, Clinica din Târgu Mureș operează performant prin laparoscopie 3D. Profesorul abordează cu realism economic lipsa unui robot în dotare:

„Chirurgia robotică este extrem de modernă, dar consumabilele se ridică la prețuri exorbitante. Suntem subfinanțați. Când mă gândesc câți pacienți trebuie operați cu robotul și ce sume implică, comparativ cu câte alte lucruri vitale se pot cumpăra din acei bani pentru clinică, mă gândesc de două ori. Managementul a decis să cumpere altceva. Noi am cerut și avem laparoscop 3D.”

La Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș nu există un robot chirurgical, însă în județele și orașele vecine s-au făcut investiții masive. Dacă un pacient din zonă are nevoie de o intervenție urologică, oncologică sau generală realizată prin chirurgie robotică (sistemul da Vinci), cele mai apropiate centre publice sunt Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița și Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Cei care optează pentru clinici private au la dispoziție mai multe opțiuni de top în orașele mari din jurul Târgu Mureșului. Clujul este cel mai mare hub medical din zonă și deține mai mulți roboți da Vinci în rețelele private (precum Regina Maria, MedLife sau Spitalul Humanitas), urmat de Brașov, unde la spitale private (de exemplu, Spitalul Sf. Constantin) dotate cu tehnologie robotică, se fac intervenții urologice complexe.

O femeie petrece o treime din viață în postmenopauză

Unul dintre cele mai inovatoare și de impact proiecte în care prof. dr. Martha Orsolya este implicată vizează o temă aproape tabu în România: calitatea vieții femeii la menopauză.

Dacă speranța de viață a femeilor din România tinde spre 78-80 de ani, înseamnă că o femeie își petrece aproape o treime sau chiar jumătate din viață în perioada de post-menopauză. Cu toate acestea, sistemul medical tinde adesea să ignore această etapă.

„Ginecologul îți spune uneori: «Ai uscăciune vaginală? Asta e, doamnă, du-te acasă și obișnuiește-te cu ideea!» Concepția modernă refuză acest resemnism. Menopauza trebuie să fie o redescoperire a femeii în a doua etapă a vieții,” a precizat prof. dr. Martha Orsolya, care la Congresul Național de Urologie ROMURO 2026 de la Poiana Brașov a vorbit despre sindromul genito-urinar la menopauză.

Din punct de vedere urologic, prăbușirea nivelului de estrogen aduce cu sine un întreg cortegiu de suferințe reunite sub numele de Sindrom Genitourinar de Menopauză: uscăciune vaginală accentuată, dureri la contact sexual (dispareunie), micțiuni frecvente, vezică hiperactivă și infecții urinare bacteriene recidivante.

Soluții pentru sindromul genito-urinar la menopauză

Profesorul Martha Orsolya este de părere că aceste probleme au rezolvare prin abordări personalizate și multidisciplinare care implică urologul, ginecologul, endocrinologul, dermatologul și kinetoterapeutul:

Tratamente topice și locale: Creme și unguente non-hormonale pe bază de acid hialuronic, acid lactic, soia sau extracte de plante (cum este merișorul), dar și creme cu doze minime de estrogen.

Creme și unguente non-hormonale pe bază de acid hialuronic, acid lactic, soia sau extracte de plante (cum este merișorul), dar și creme cu doze minime de estrogen. Reeducarea planșeului pelvin: Exercițiile de tip Kegel, electrostimularea magnetică și exercițiile speciale de respirație acționează ca un instrument excelent de tonifiere. „Este, dacă vreți, un fel de yoga pentru o musculatură complet diferită de cea a brațelor sau picioarelor”.

Exercițiile de tip Kegel, electrostimularea magnetică și exercițiile speciale de respirație acționează ca un instrument excelent de tonifiere. „Este, dacă vreți, un fel de yoga pentru o musculatură complet diferită de cea a brațelor sau picioarelor”. Substituția hormonală complexă: O triadă de estrogen, progesteron și testosteron, condusă extrem de riguros de un endocrinolog, care poate reda integral confortul zilnic.

Baza acestui succes rămâne însă medicul de familie. Acesta trebuie să treacă peste jenă, să întrebe activ pacienta dacă pierde urină sau dacă are arsuri genitale și să o îndrume corect către specialist.

Screening pentru cancerul de prostată în comunități

Acad. prof. dr. Ioanel Sinescu, prezent la Congresul Național de Urologie ROMURO 2026 de la Poiana Brașov, a tras un semnal de alarmă cu privire la incidența cancerelor urologice care este în continuă creștere. În România, peste 10.000 de bărbați sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată și peste 4.000 cu cancer de vezică, conform datelor Globocan.

Planurile profesorului din Târgu Mureș includ și o componentă socială majoră: un amplu program național de screening pentru cancerul de prostată, coordonat la nivel național de conf. dr. Rădăvoi. Rolul echipei de la Târgu Mureș, sub coordonarea dr. Martha Orsolya, va fi acela de a ajunge la bărbații din zonele defavorizate, care nu au acces logistic sau financiar la un simplu test PSA sau la un consult urologic gratuit.

Ordine în minte și pasiune în sală: Moștenirea unui mentor

Privind retrospectiv la dinamica unei vieți intense, împărțită între gărzi, sala de operație, congrese și rolul de mamă și bunică, prof. dr. Martha Orsolya lasă o moștenire simbolică tinerelor studente care privesc cu teamă sau neîncredere spre urologie:

„Este o specialitate pe care o femeie o poate face cu succes. Eu am două fete și doi nepoți. Poți să le faci pe toate dacă ai ordine în cap, dacă te gândești din toate perspectivele și îți organizezi riguros viața. Eu niciodată nu am regretat că am ales urologia. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face exact același lucru.”

Cancer de prostată și de vezică: Ce servicii medicale decontează statul român în 2026







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE