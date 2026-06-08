Părintele Vasile Ioana a transmis un ghid duhovnicesc clar pentru cele trei săptămâni de post, oferind șapte sfaturi practice pentru ca această perioadă să fie una „cu rost și cu folos”. Conform cunoscutului paroh, postul nu se reduce doar la restricțiile alimentare, ci reprezintă o transformare profundă a comportamentului zilnic.

Ce nu ai voie să mănânci în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Până pe data de 29 iunie, când sunt prăznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, credincioșii care pot și au binecuvântare urmează un regim alimentar restrictiv.

Din punct de vedere gastronomic, regulile sunt clare:

Alimente interzise: Este oprit consumul de carne, brânză, lapte și ouă.

Reducerea cantităților: Părintele Vasile Ioana atrage atenția că „lăcomia pântecelui este un păcat chiar dacă mâncăm de post”. Accentul trebuie mutat de pe mâncare către rugăciune.

Dezlegare la pește: În acest post există zile cu dezlegare la pește (în special în weekenduri și de sărbători), oferind credincioșilor momente de mângâiere trupească.

Pentru a dobândi har și a trece prin această perioadă cu un beneficiu spiritual real, părintele Vasile Ioana îndeamnă la respectarea a șapte piloni esențiali:

Spovedania și Împărtășania

Trecerea pragului bisericii pentru Taina Spovedaniei este primul pas spre curățirea sufletului. Împărtășirea cu Sfintele Taine încununează efortul spiritual al fiecărui creștin. Lectura Sfântei Scripturi

Părintele recomandă ca, începând de astăzi, credincioșii să citească texte specifice din Noul Testament: Faptele Apostolilor, Epistolele Pauline (ale Sfântului Apostol Pavel) și Epistolele Sfântului Apostol Petru. Rugăciunea zilnică dedicată

Pe lângă pravila obișnuită, este recomandat să se citească în fiecare zi Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, o sursă de întărire în credință. Înfrânarea alimentară și cumpătarea

Dincolo de excluderea produselor de origine animală, postul presupune moderație. Scopul este diminuarea atenției acordate hranei și sporirea atenției către starea interioară. „Postul” de rețele sociale și tehnologie

Unul dintre cele mai actuale sfaturi ale părintelui Vasile Ioana vizează dependența de ecrane:

„Să consumăm mai puțină social-media și să ne rugăm mai mult. Dacă stai ore întregi cu ochii în ecrane, greu vei putea să-ți înalți inima spre Cer prin rugăciune și gânduri bune.”

Prezența activă la Sfintele Slujbe

Credincioșii sunt chemați să participe la viața bisericii parohiale. Părintele exemplifică programul de la Biserica Sfântul Nicolae „Dintr-o Zi”, unde Sfânta Liturghie se săvârșește și în cursul săptămânii (miercuri, joi și vineri de la ora 08:30, iar la ora 06:00 dimineața în anumite zile), iar Sfântul Maslu are loc în fiecare vineri a postului, de la ora 10:00. De asemenea, Vecerniile și Paraclisul Maicii Domnului sunt slujbe care aduc multă pace. Actele de caritate și faptele bune

Postul rămâne incomplet fără milostenie. Părintele îndeamnă la un sprijin concret: o donație pentru un copil bolnav, ajutorarea unei bătrâne singure sau un sprijin financiar oferit unui sărman.

„Vă doresc să vă îmbogățiți duhovnicește în acest post, făcând cele de mai sus! Post cu rost, post cu folos!”, transmite părintele Vasile Ioana la începutul acestei perioade speciale.

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