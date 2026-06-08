Ambele emisiuni difuzate de Antena 1 i-au umplut contul fostului fotbalist, care a decis să pună pe pauză noua lui carieră de conducător în lumea sportului, pentru a pleca în experiențele de la celebrul post de televiziune.

Înainte de a pleca la Survivor România 2026, Gabi Tamaș fusese director sportiv la Concordia Chiajna. Însă experiența din jungla din Republica Dominicană a fost cu siguranță mai bănoasă decât dacă ar fi lucrat în continuare în fotbal, în Liga a 2-a din România.

Fostul fotbalist a câștigat Survivor România 2026

În primul rând, Gabriel Tamaș a obținut 100.000 de euro de la Antena 1 pentru că a câștigat Survivor România 2026. Însă la această sumă se adaugă și banii pe care i-a primit în momentul în care a semnat contractul, sumă care a rămas confidențială.

În plus, fostul fotbalist ar fi fost remunerat și cu 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană, după cum notează Cancan. Și, pentru că a rezistat timp de 22 de săptămâni la Survivor România, la un calcul simplu rezultă că a mai primit încă 55.000 de euro!

Astfel, pentru întreaga lui aventură la Survivor România 2026, Gabi Tamaș s-ar fi întors în România mai bogat cu cel puțin 155.000 de euro!

Gabriel Tamaș a câștigat show-ul Survivor România 2026 de la Antena 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

„Mă bucur! Ați văzut cum s-au bucurat toți concurenții. Asta înseamnă că i-am marcat pe toți într-un mod sau altul. Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat: pentru voi este ăsta! Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu”, a spus Gabi Tamaș după ce a câștigat show-ul Survivor România 2026 de la Antena 1.

Suma primită de Gabi Tamaș de la Antena 1 pentru participarea la Survivor România este mult mai mare decât banii obținuți după ce a câștigat Asia Express 2025 alături de Dan Alexa.

Gabi Tamaș, peste 200.000 de euro de la Antena 1

După cum notam în Libertatea în toamna anului trecut, Gabi Tamaș a primit pentru participarea la Asia Express 2025 suma de 64.500 de euro.

La un calcul simplu rezultă că Antena 1 i-a oferit lui Gabriel Tamaș cel puțin 219.500 de euro pentru a participa la Survivor România 2026 și Asia Express 2025, competiții pe care le-a și câștigat.

Astfel, în ultimii doi fostul fotbalist și-ar fi asigurat un salariu lunar de aproximativ 9.100 de euro!

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