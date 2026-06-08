Produsul de 11,99 lei vândut în Săptămâna Asiatică în magazinele Lidl pe care românii îl cumpără tot mai des

Produsul care se vinde la Lidl cu 11,99 lei

Lidl aduce în cadrul campaniei „Săptămâna Asiatică” un produs care se bucură de tot mai multă popularitate în rândul clienților: pachețelele de primăvară, disponibile la prețul de 11,99 lei. Inspirate din bucătăria asiatică, acestea sunt apreciate pentru textura crocantă și gustul echilibrat, fiind o alegere rapidă atât ca gustare, cât și ca aperitiv. Produsul este disponibil în variante cu carne de porc sau cu carne de vită, oferind cumpărătorilor posibilitatea de a alege aroma preferată. Produsul se numără printre articolele căutate de mulți cumpărători la fiecare ediție a acesteia. Oferta este valabilă în catalogul din săptămâna 8-14 iunie 2026.

Foto Lidl Plus

Alte produse din Săptămâna Asiatică ce merită încercate

În aceeași campanie, Lidl aduce la raft și alte produse inspirate din bucătăriile asiatice, apreciate de clienții care vor să descopere arome exotice fără să părăsească propria bucătărie. De la tăiței și sosuri specifice, până la preparate congelate, gustări crocante și deserturi inspirate din rețete asiatice, oferta variată le permite cumpărătorilor să experimenteze gusturi autentice la prețuri accesibile. Astfel, Săptămâna Asiatică a devenit una dintre cele mai așteptate campanii tematice organizate de retailer, multe dintre produsele disponibile fiind căutate la fiecare ediție.

Alte oferte speciale din Săptămâna Asiatică:

Pachețele mini de primăvară cu rață 12,99 lei

Snack cu specific thailandez 24,99 lei

Snack în stil coreean (corndog/mozzarella) 34,99 lei

Creveți în panada 16,99 lei

Coaste de porc marinate în sos Hoisin 29,99 lei

Pachețele de primăvară cu sos inclus (legume/carne de porc) 14,99 lei

Specialitate Siao Long Pao (creveți/carne) 19,99 lei

Sos în stil thailandez 7,99 lei

Tăiței în stil thailandez 9,99 lei

Sosuri în stil asiatic 6,99 lei

Sos Sriracha 13,99 lei

Butter Chicken 13,99 leiFoi de orez și tapioca 7,99 lei

Kit pentru gătit specific asiatic 14,99 lei

Legume pentru wok 7,99 lei

Kimchi varză murată în stil coreean 6,99 lei

Sosuri asiatice 9,99 lei

Kimchi varză murată în stil coreean 17,99 lei

Sos hoisin 16,99 lei

Dim sum (somon și avocado) 10,99 lei

Tăieței Konjac ( fără gluten) 7,99 lei

Tăieței asiatici instant 9,99 lei

Oțet din orez 5,99 lei

Cutie tăieței în stil Singapore (soia) 7,99 lei

Sos Teriyaki 9,99 lei

Tăieței chinezești 2,69 lei

Supă de tăiței la cutie 8,99 lei

Băutură de aloe vera (mango) 4,99 lei

Înghețată 14,99 lei

Felii de mango 5,99 lei

Fursecuri cu răvaș 7,99 lei

Rețetă Pui Curry la grătar cu tăiței Chow Mein

180 g paste cu ou

4 bucăți ceapă verde

1 vârf boia de ardei dulce

2 bucăți ardei gras roșu

200 ml supă de primăvară

curry

sare iodată fină

600 g piept de pui

200 g iaurt

Mod de preparare

Se spală puiul, se usucă prin tamponare. Se amestecă iaurtul cu sare, curry și boia de ardei iute, apoi se lasă puiul la marinat în acest amestec la frigider minimum 2 ore.

Se lasă să se scurgă puiul și se pune într-o tavă cu strat de hârtie de copt în cuptorul preîncălzit la 200°C, aproximativ 20 de minute.

Se curăță ceapa și se taie în inele. Se curăță și se scot semințele ardeilor grași, apoi se toacă în cubulețe mici. Se lasă împreună cu ceapa să se înmoaie în supa de primăvară clocotindă timp de 5 minute, se scot și se lasă să se scurgă.

Se adaugă în supă apă până la 400 ml, se dă în clocot și se pun tăițeii Chow Mein timp de aproximativ 4 minute. Apoi se pun în oală și legumele, se condimentează după gust și se servesc împreună cu puiul.























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