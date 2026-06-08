Cum va fi vremea în perioada 8-21 iunie 2026, în Banat

Până în data de 10 iunie media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 29 și 31 de grade, valori mai ridicate comparativ cu normele climatologice ale perioadei, apoi aceasta va scădea ușor, astfel încât în intervalul 11-15 iunie se va situa la medii de 25…26 de grade. După data de 16 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice diurne va crește la 29…30 de grade, spre sfârșitul intervalului de referință (19-21 iunie). Media temperaturilor minime nu va avea variații semnificative pe parcursul celor două săptămâni și va fi cuprinsă în general între 12 și 15 grade.

În 11 și 12 iunie vremea va fi instabilă, cu averse, posibil moderate cantitativ, apoi între 13 și 21 iunie, local și temporar vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de aversă.

Cum va fi vremea în perioada 8-21 iunie 2026, în Crișana

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit până în data de 10 iunie, cu o medie a temperaturilor maxime cuprinsă între 28 și 31 de grade, apoi aceasta va scădea și se va situa la valori medii de 24…25 de grade în intervalul 11-15 iunie.

După data de 16 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice diurne va crește la 29…30 de grade, spre sfârșitul intrevalului de referință (19-21 iunie). Media temperaturilor minime va fi cuprinsă pe tot parcursul celor două săptămâni în general între 12 și 14 grade. Vremea va fi instabilă în 11 și 12 iunie, cu averse, posibil moderate cantitativ, apoi între 13 și 21 iunie, local și temporar vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de aversă.

Cum va fi vremea în perioada 8-21 iunie 2026, în Transilvania

Până în data de 10 iunie media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade, valori mai ridicate comparativ cu normele climatologice ale perioadei, apoi aceasta va scădea ușor, astfel încât în intervalul 11-16 iunie se va situa la medii de 22…24 de grade. După data de 17 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice diurne va crește la 26…27 de grade, spre sfârșitul intervalului de referință (19-21 iunie). Media temperaturilor minime nu va avea variații semnificative pe parcursul celor două săptămâni și va fi cuprinsă în general între 10 și 12 grade.

În 12 și 13 iunie vremea va fi instabilă, cu averse, posibil moderate cantitativ, apoi între 14 și 21 iunie, local și temporar vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de aversă.

Cum va fi vremea în perioada 8-21 iunie 2026, în Maramureș

Vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit până în data de 10 iunie, cu o medie a temperaturilor maxime ce va crește de la 27 la 30 de grade, apoi aceasta va scădea și se va situa la valori medii de 22…24 de grade în intervalul 11-16 iunie.

După data de 17 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice diurne va crește la 27…28 de grade, spre sfârșitul intrevalului de referință (20-21 iunie). Media temperaturilor minime va fi cuprinsă pe tot parcursul celor două săptămâni în general între 10 și 13 grade. Vremea va fi instabilă în jurul datei de 12 iunie, când vor fi averse, posibil moderate cantitativ, apoi între 13 și 21 iunie, local și temporar vor mai fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică și ploi sub formă de aversă.

Cum va fi vremea în perioada 8-21 iunie 2026, în Moldova

Vremea se va încălzi până în data de 10 iunie când media maximelor termice se va situa în jurul valorii de 28 de grade (mai mare decât cea specifică perioadei). Cea mai caldă noapte va fi cea din 10 spre 11 iunie, media minimelor termice urmând să atingă 15…16 grade. În următoarele două zile se va răci cu 3…5 grade. În intervalul 12 – 17 iunie media maximelor termice va avea variații între 21 și 25 de grade, iar a minimelor între 11 și 13 grade. Ulterior, se va încălzi ușor și treptat.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, aproape în fiecare zi (în unele zile local, în altele pe arii mai extinse).

Cum va fi vremea în perioada 8-21 iunie 2026, în Dobrogea

În intervalul 8 – 11 iunie media maximele termice va fi de 26…27 de grade, iar a minimelor se va situa în jurul valorii de 16 grade. În dimineața zilei de 12 iunie se va atinge o medie a temperaturilor minime de 17 grade, în timp ce media maximelor va tinde spre 23…24 de grade. În zilele care vor urma vremea va fi în general în încălzire treptată și ușoară, maximele termice urmând să atingă, din nou, în medie 25…27 de grade, iar minimele o medie de 15…17 grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, aproape în fiecare zi (în unele zile local, în altele pe arii mai extinse).

Cum va fi vremea în perioada 8-21 iunie 2026, în Muntenia

Media maximelor termice va fi în creștere, de la 27 de grade în prima zi, până în jurul valorii de 29 de grade în zilele de 10 și de 11 iunie, iar a minimelor de la 14 grade, la 16 grade în nopțile de 10 spre 11 iunie și în 11 spre 12 iunie. Va urma o zi cu o scădere de temperatură de 3…4 grade. În intervalul care va urma, maximele termice vor fi în creștere, astfel că media lor va urca spre 28…29 de grade în ultimele zile, iar minimele vor continua să scadă ușor până în 16 iunie (medie de 12…13 grade), apoi și acestea vor crește și vor avea o medie de 14…15 grade la finalul intervalului.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, aproape în fiecare zi (în unele zile local, în altele pe arii mai extinse).

Cum va fi vremea în perioada 8-21 iunie 2026, în Oltenia

Până în data de 10 iunie, media temperaturilor maxime va fi de 30…31 de grade, apoi aceasta va scădea, astfel încât în intervalul 11-17 iunie se va situa între 25 și 27 de grade.

După data de 17 iunie va urma un proces de încălzire treptată, iar media valorilor termice maxime va urca la 30…31 de grade spre sfârșitul intervalului de prognoză (20-21 iunie).

Media temperaturilor minime va crește până în data de 11 iunie, când va fi de 16…17 grade, va scădea până în 16 iunie diminața cu aproximativ 4 grade, apoi din nou va crește astfel că, în ultimele două zile, va atinge 15..16 grade. Cu o probabilitate mai mare după data de 11 iunie, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și seara, aproape în fiecare zi (în unele zile local, în altele pe arii mai extinse).

Cum va fi vremea în perioada 8-21 iunie 2026, la munte

Media maximelor termice va avea variații între 12 grade în intervalul 12-17 iunie și 21 de grade în data de 10 iunie, iar a temperaturilor minime, între 5 grade între 13 și 17 iunie și 11 grade în noaptea de 10 spre 11 iunie. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales după-amiaza și
seara, în fiecare zi (în unele zile local, în altele pe arii mai extinse).

În această dimineață, Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări meteo de tip cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnat cantitativ. Astfel, urmează 48 de ore de furtuni cu descărcări electrice, ploi de până la 40 l/mp și grindină.

Citește și: Fenomenul „Super El Niño” se apropie: Centrul European pentru Prognoze Meteo a publicat o nouă actualizare pentru 2026–2027

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