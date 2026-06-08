Două înghețate și o notă de plată de 44 de euro

Nicole Ann, o turistă din Florida, a relatat că ea și soțul său s-au oprit pe 3 iunie la cofetăria Don Nino, situată pe Via di Tor Millina, unde au comandat două cupe de înghețată, fiecare cu câte trei arome.

Potrivit femeii, în timp ce înghețatele erau pregătite, personalul a adăugat frișcă, macarons și cannoli cu fistic, fără să fie clar că acestea reprezintă costuri suplimentare.

Șocul a venit când a trebuit să facă plată.

„Credeam că au spus 14 euro”, a scris Nicole într-un grup de Facebook dedicat turiștilor care vizitează Roma.

Ea a explicat că a realizat suma reală abia după ce a verificat bonul fiscal oferit de cofetăria de lângă Piazza Navona.

Cum s-a ajuns la suma de 44 de euro

Bonul publicat de turistă arată că cele două porții de înghețată, listate ca „Maxi”, au costat câte 12 euro fiecare.

La acestea s-au adăugat:

frișcă – 2 euro pentru fiecare porție;

un macaron – 3 euro;

un cannolo cu fistic – 5 euro.

În total, fiecare înghețată a ajuns la 22 de euro, iar nota de plată finală s-a ridicat la 44 de euro.

„Evitați Don Nino. Ne-am oprit pentru înghețată și am cerut 2 cupe mici. Ne-a dat cea mai mică mărime și a spus că avem 3 cupe. Apoi a început să adauge toppinguri, cum ar fi cannoli și macarons, insinuând că e gratis. Ne-am dus să plătim și a fost 44 de euro pentru 2 înghețate. Părea că spusese 14 euro, așa că nici nu mi-am dat seama până nu m-am uitat din nou la bon. Sincer, nici măcar nu a fost bună. Cea mai proastă dintre toate înghețatele pe care le-am mâncat, nici măcar nu am putut să o termin. Sunt câteva locații prin oraș. O înșelătorie, capcană turistică.”, a scris Nicole și pe TripAdvisor.

Turista a acordat și pe Google Maps o recenzie de o stea gelateriei.

Postarea originală a turistei din America Foto: Captura ecran Facebook

„O adevărată capcană pentru turiști”

În postarea sa, Nicole a descris experiența drept o „capcană pentru turiști”.

Totuși, femeia a precizat că nu intenționează să conteste plata și a recunoscut că ar fi trebuit să verifice mai atent prețurile înainte de a comanda.

„Ca să fiu sinceră, nici măcar nu a fost bună”, a scris ea despre înghețata cumpărată.

Așa arăta una din cupele pentru care turista a plătit 22 de euro Foto: Colaj Facebook

„Cea mai proastă înghețată pe care am mâncat-o vreodată”, a adăugat turista americană.

Pe Google Maps, gelateria Don Nino, aflată la două minute de mers pe jos de Piazza Navona, pe o străduță, are 2 stele, din 75 de recenzii.

„Am plătit 14 € pentru trei produse de patiserie groaznice. Prezentarea este atractivă, dar este scumpă și calitatea nu este bună.”, a scris cineva acum 6 luni.

Am vrut neapărat să încerc cannoli cu fistic. Vitrina m-a atras. Am ales cannoli și un tiramisu cu fistic. Când a venit vorba de plată, m-a durut: 16 euro. Foarte scump! Atenție.”, a povestit altcineva.

„Raport calitate/preț slab, dacă nu complet la egalitate: 18 € pentru două pahare de mărime medie. Înghețată Fior di latte = zero, absolut groaznică, sincer, chiar dacă este Sfântul Graal al aromelor romane/italiene. Alte arome testate: ciocolata , fistic… relativ fada. Așa-numitul „artizanal”. Nu cred, pentru că sunt obișnuit cu alte standarde locale… cotat cu două stele pentru doamnele responsabile, foarte drăguțe, dar ai putea să te uiți în altă parte. ”, îi sfătuiește o altă femeie pe turiști.

De altfel, în Roma sunt mai multe gelaterii Don Nino, majoritatea au recenzii proaste.

Nici pe TripAdvisor lucrurile nu sunt mai roz, acolo, brandul are sute de recenzii proaste și nota 2,5.

O mulțime de turiști au postat poze cu bonurile „uriașe” pe care le-au achitat pentru produsele de la Don Nino.

„Ce rușine, o adevărată escrocherie: 12 înghețate, 144 de euro”, a scris cineva, lângă bonul plătit.

Un turist a plătit nu mai puțin de 144 de euro Foto: Colaj Tripadvisor

„O experiență foarte negativă. O înghețată cu două arome, fără nicio aromă, a costat 5 € și a fost RUȘINOS, iar un sorbet de lămâie a costat 15 € fără servire la masă. Nu a fost afișată nicio listă de prețuri, dar un sorbet de 15 € a fost un preț de neimaginat.”, a scris cineva care a plătit 22 de euro.

Peste 1.200 de reacții și sute de comentarii: „Un jaf”

Postarea publicată pe Facebook pe 5 iunie, în jurul prânzului, a devenit rapid virală, strângând peste 1.200 de reacții și mai mult de 900 de comentarii.

Mulți utilizatori au criticat prețurile practicate în zonele turistice din Roma și au descris situația drept un exemplu clasic de „capcană pentru turiști”.

Unii localnici italieni au reacționat la rândul lor.

„Mi-e rușine, este un jaf pur”, a scris o utilizatoare din Italia.

„Ți-au dat cea mai mare cupă („maxi”), nu cea mai mică (12 € doar pentru cupă – ar trebui să le fie rușine!!) Îmi pare rău că ți s-a întâmplat asta. Dacă se întâmplă cuiva altcuiva, ca localnic, te ROG: las-o pur și simplu pe tejghea, întoarce-te și pleacă (și, desigur, verifică prețul înainte de a trece cardul prin aparat) – nu pot face nimic să te oprească, îți promit!”, i-a sfătuit altcineva pe turiști.

Alți comentatori au susținut că respectiva cofetărie este deja cunoscută în rândul turiștilor pentru prețurile ridicate.

„Din păcate, Don Nino este cunoscut ca o capcană pentru turiști. Întotdeauna îi avertizez în mod specific pe oaspeții mei să evite acest loc”, a comentat un alt utilizator.

„Ieri am luat două înghețate într-o gelaterie plină de localnici: 4,50 €! Și erau destul de bune și veneau cu vafe!”, a scris altcineva.

„Și nouă ni s-a întâmplat la fel. Am văzut prețul afișat, dar femeia de acolo ne-a cerut dublu. Am refuzat să plătesc. Ea a insistat că nu mă înțelege când i-am arătat cu degetul prețul de pe afiș… Eu înțeleg și vorbesc destul de bine italiana. Am pus înghețata înapoi în vitrină, am început să menționez Facebook, TripAdvisor și POLIZIA în timp ce făceam multe poze în interiorul localului. Proprietarul a venit atunci, i-a spus ceva femeii în dialect, pe care nu l-am înțeles, și ne-a cerut prețul corect pentru înghețată.”, a povestit altcineva.

„Da, și nouă ni s-a întâmplat același lucru. Nu există listă de prețuri. Am comandat o porție mică. La fel a fost și cu cannoli și macaron. Când soțul meu s-a dus să plătească, nota de plată era de 40 de dolari! I-a spus să păstreze banii. Din păcate, eu deja îmi luasem porția și stăteam la masă. Și sunt de acord că nu era deloc bun. Până la urmă, am aruncat totul.”, este o altă mărturie.

Alții au certat-o: „De câte ori s-a spus pe aici: „Nu cumpărați din zonele turistice sau din piețe, ci doar din lăzi metalice mici”.

Incidentul a readus în atenție diferențele mari de preț dintre zonele turistice și restul orașului.

Roma a fost în 2025 foarte aglomerată, datorită Jubileului Catolic. Peste 33 de milioane de pelerini au sosit în oraș, pe lângă cei 35 de milioane de alți vizitatori.

Capitala Italiei a fost anul trecut pe locul patru în topul celor mai vizitate orașe din lume.

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