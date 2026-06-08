Cine era Alexandru Neacșu

Alexandru Neacșu se afla în ultimul an de rezidențiat și se pregătea să dea examenul pentru a deveni specialist în medicina de urgență.

Originar din satul Racoți, Tismana, județul Gorj, el absolvise liceul în Bumbești Jiu și urmase cursurile de licență la Facultatea de Medicină din Timișoara.

Viața sa personală și profesională era strâns legată de comunitatea din care provenea și de lumea medicală.

Era căsătorit de 13 ani cu o doctoriță originară din Târgu Jiu. Împreună aveau doi copii, familia lor fiind extrem de apreciată și respectată de rude, colegi și cunoscuți.

Conform declarațiilor oferite de apropiați, cu aproximativ două săptămâni înainte de tragicul incident de la Spitalul Floreasca, tânărul medic fusese prezent în județul natal, în Gorj, pentru a asista la înmormântarea bunicii sale.

Medicul era aşteptat în echipă, la Giurgiu. „Era foarte bine pregătit, cu forţă de muncă. Era foarte încântat că vine la noi, a muncit atâţia ani să devină specialist, simt foarte mare tristeţe şi regret”, a declarat managerul spitalului din Giurgiu.

Alertă prin 112 și manevre de resuscitare eșuate

Poliția Capitalei a fost sesizată, sâmbătă, în jurul orei 14:45, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că un cadru medical a fost găsit în stare de inconștiență într-un grup sanitar al unui spital din Sectorul 1.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate echipaje de poliție care au confirmat aspectele sesizate. Tânărul medic a fost găsit în stop cardio-respirator.

În ciuda eforturilor disperate și a mobilizării imediate a colegilor săi din cadrul spitalului, organismul bărbatului nu a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind constatat oficial decesul.

Investigație pentru stabilirea cauzelor decesului

Circumstanțele în care s-a produs această dramă sunt în prezent neclare. Pentru a elimina orice incertitudine, autoritățile au demarat procedurile specifice în cazurile de moarte suspectă.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști specializați din cadrul Serviciului Omoruri.

Trupul neînsuflețit al medicului rezident a fost transportat la Institutul de Medicină Legală (IML) în vederea efectuării necropsiei, expertiză care va clarifica mecanismul și cauza decesului.

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