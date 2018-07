„As vrea sa înțeleg, dar nu pot. De ce se opun polițiștii de la rutieră la presemnalizarea radarelor, ca mijloc de preventie? Doar pentru ca dispare spaga? Doar pentru ca nu mai pot sta la panda? Doar pentru ca nu mai pot fi aroganți? Ieri am circulat prin Italia circa 500 de km. Peste tot radare presemnalizate, șoferii încetinesc și se feresc de accidente și amenzi. De ce mor in prezent pe șosele domnilor de la rutieră 2000 de oameni? E bine așa? Vânați și morți? Nu va apasă niciodată numărul mare de morți pe șosele, faptul ca in loc sa preveniți, voi pândiți și oamenii mor in accidente? Nu va mai satura nimeni de ciubuc?' a scris deputatul pe facebook

Grupul Poliţiştilor Rutieri și sindicatul lucrătorilor de poliție consideră că onoarea Poliției a fost grav afectată de afirmațiile politicianului și vor pedepsirea acestuia, în justiție. Și fostul polițist rutier Marian Godină a reacționat dur împotriva deputatului Florin Roman.

„Urmare apariţiei în spaţiul public a unei postări de pe reţeaua de socializare a domnului deputat Florin Roman, prin care acesta aduce atingere onoarei şi prestigiului Poliţiei Române prin folosirea unor cuvinte şi expresii jignitoare la adresa tuturor poliţiştilor, catalogându-i drept şpăgari' şi ciubucari', Grupul Poliţiştilor Rutieri din România, prin Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, analizează oportunitatea înaintării către unitatea de parchet competenţă a unei plângeri penale împotriva domnului deputat Florin Român, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 296 din Codul Penal. Totodată, se analizează şi posibilitatea înaintării către instanţa competentă a unei acţiuni privind denigrarea personalului Poliţiei Române, prin folosirea în spaţiul public a unor expresii sau cuvinte menite să aducă atingere onoarei şi demnităţii poliţiştilor”, au precizat reprezentanţii Grupului Poliţiştilor Rutieri din România, potrivit Mediafax.

Dumitru Coarnă depune personal plângerea penală

Liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, Dumitru Coarnă, va depune personal luni plângerea penală la parchet. Sindicaliștii și polițiștii rutieri cer public conducerii Poliției Române să se delimiteze de afirmațiile deputatului Roman.

Aflând că va fi adus în fața justiției, deputatul Florin Roman a răspuns pe Facebook, precizând că ameninţarea cu un proces este oportună deoarece are ocazia să vorbească despre poliţişti.