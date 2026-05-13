Bernhard Lunkenheimer, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, Dorlis, au cumpărat proprietatea în 2013, după ce au vizionat aproximativ 200 de clădiri.

„Am fost consultant de afaceri în München. Apoi eu și soția mea am decis să deschidem un mic hotel. Am văzut aproximativ 200 de proprietăți. În 2013 am găsit acest conac, construit în 1780. Era într-o stare proastă și avea infiltrații de apă. Dar am fost fascinați de clădirea veche”, a declarat Bernhard Lunkenheimer pentru jurnaliștii Bild.

Cuplul a cumpărat proprietatea din Gransebieth, lângă Grimmen, în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, și a renovat conacul de aproximativ 1.000 de metri pătrați, împreună cu anexa acestuia.

După renovare, proprietarii au transformat clădirea într-un hotel. Au fost amenajate 11 camere diferite și două apartamente pentru vacanță, iar patru angajați se ocupă de turiști.

Potrivit proprietarilor, rezervările merg foarte bine, afacerea are succes, însă vârsta i-a determinat să ia decizia de a vinde. „Am îmbătrânit și am prefera să ne întoarcem în regiunea noastră natală. Acolo avem familia și prietenii”, a explicat hotelierul.

Bernhard Lunkenheimer spune că noul proprietar ar putea continua activitatea hotelieră, deoarece hotelul este complet funcțional și are deja personal. „Cine cumpără proprietatea o poate continua ca hotel. Există angajați, totul este pregătit. Dar cumpărătorul ar putea transforma locul și într-o locuință multigenerațională sau într-o reședință pentru seniori”, a mai spus Bernhard Lunkenheimer.

Prețul cerut pentru conacul istoric și terenul de 6 hectare este de 1,55 milioane de euro. Proprietarii spun că există deja persoane interesate, însă până acum nu s-a ajuns la un acord.

Conform publicației germane, pe terenul actualei proprietăți ar fi existat în trecut o fortificație, iar ulterior a fost construit domeniul care a rămas mult timp în proprietatea aceleiași familii.

În 1894, proprietatea a fost preluată de un căpitan, iar în ultimii ani a fost transformată de actualii proprietari într-un hotel de succes.

