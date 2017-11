Departe de ochii oamenilor, în hangarul Bazei Aeriene 86 Borcea, Nicuşor „Nick” Pismiş, şeful echipei de mecanici care asigură mentenanţa avioanelor F16, vorbeşte în fiecare zi cu „Mirciulică”, aeronava americană care a zburat cele mai multe ore de când a intrat în serviciul Forţelor Aeriene Române.

Nicuşor „Nick” Pismiş lucrează ca mecanic în cadrul Forţelor Aeriene de peste 30 de ani. A reparat de la roţi de planor până la sisteme complexe de pilotaj ale aparatelor de vânătoare super sonice. Acum este şeful echipei de mecanici care se ocupă de întreţinerea avioanelor F16, la Baza Aeriană 86 Borcea.

„Am un avion al meu, avionul 03, F 16 cu numărul 03 este al meu, mi l-am ales când a venit din Portugalia şi îi spun Mircea. Am început în glumă cu Bricul Mircea, Mirciulică l-am alintat acum, şi e un avion foarte bun, printre avioanele care au zburat cel mai mult în România de când au sosit. Şi se produce o ataşare sufletească de avion, îl tratezi aproape ca pe o persoană, îl îngrijeşti cu drag şi te bucuri când pleacă din mâinile tale, ai un sentiment de bucurie, de satisfacţie când piloţii se întorc mulţumiţi şi îţi mulţumesc pentru că avionul s-a întors fără probleme, nu le-a creat nicio emoţie”, povesteşte „Nick”.

Acesta spune că s-a ataşat atât de mult de avionul pe care îl are în grijă încât a ajuns să îi vorbească înainte de a-l repara, iar avionul îi răspunde.

„Eu, mai în glumă, mai în serios, vorbesc cu el, sincer vă spun. Îl întreb < > şi să ştiţi că a funcţionat bine avionul. De la glumele astea, de la starea asta de spirit, apropiindu-te cu optimism de el, avionul îţi răspunde la fel”, spune, zâmbind, Nicuşor Pismaş.

Înainte de fiecare decolare, „Nick” şi echipa de mecanici verifică minuţios aeronava. Practic, timp de cel puţin o jumătate de oră, fiecare centimetru al avionului este analizat, se măsoară toţi parametrii tehnici şi abia apoi pilotul primeşte permisiunea de a zbura cu acesta. Iar la întoarcerea din misiune, echipa de mecanici preia aeronava imediat după aterizare şi verifică, de asemenea, dacă totul funcţionează în parametrii optimi şi dacă aparatul a suferit vreo avarie.

„Am văzut, soţia mea se cam laudă. Zice că soţul e Crew Chief (n.r. şef de echipă) la F16. Da, sunt Crew Chief, dar a necesitat multă muncă, dacă vedeţi, am multe fire de păr alb. Dar, am o satisfacţie şi o bucurie că am putut să ajung aici. Ai o mare bucurie când vezi că avionul decolează şi zboară din mâinile noastre, ale tuturor. E un efort comun, de echipă”, mai spune „Nick”.

Cel mai mare regret al acestuia este că, deşi petrece atâtea ore în preajma acestui avion ultra perfomant, şi îl ştie aproape pe de rost de la un capăt la altul, nu a primit deocamdată permisiunea de a zbura, ca pasager, într-un F16.

„Îmi doresc foarte mult să zbor cu un F16. Vedeam la portughezi că cei mai buni mecanici erau lăsaţi să zboare în scaunul copilotului şi vă daţi seama cât e de frustrant. Dar, asta e. Îmi doresc foarte mult să zbor cu acest aparat”, spune Nicuşor, în timp ce aruncă o privire către avionul de luptă.

