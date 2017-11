Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un pachet legislativ care are rolul să întărească siguranţa poliţiştilor şi a cetăţenilor, a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Carmen Dan. Proiectul vizează modificări atât pentru polițiști, cât și pentru românul de rând.

Reprezentanții ministeriali spun că, în ultimul timp, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor în care polițiștii și nu numai au fost victimele celor certați cu legea. Au existat inclusiv cazuri în care oamenii legii și-au pierdut viața în timpul misiunilor. Ca urmare, după discuții avute inclusiv cu șefii sindicatelor din sistem, s-a decis elaborarea unui pachet legislativ care să reglementeze toate aceste probleme.

Refuzul de legitimare va costa 1.500 de lei

De exemplu, dacă un cetățean refuză să se legitimeze sau atunci când este chemat pentru a da explicații într-un dosar, acesta se va alege cu o amendă între 500 și 1500 de lei. Până acum, pentru această contravenție se achita maxim 500 de lei.

Mai mult, noul act normativ prevede faptul că persoanele care nu au fost legitimate pot fi reţinute pentru 24 de ore. ”După verificarea situaţiei persoanei şi luarea măsurilor legale, poliţistul are obligaţia de a permite acesteia să părăsească sediul Poliţiei. La expirarea termenului, persoana are dreptul de a părăsi sediul Poliţiei, chiar dacă identitatea sa nu a putut fi stabilită”, se arată în documentul menţionat.

Tot aici, este prevăzut că poliţistul are dreptul de a pătrunde într-o locuinţă, fără acceptul proprietarului, dacă există indicii potrivit cărora sunt persoane în pericol, victime ale unor atacuri. În această situaţie, înainte de a pătrunde într-un spaţiu privat, poliţistul are obligaţia de a raporta că urmează să facă acest lucru şi nu are voie să efectueze percheziţii.

Arme neletale și aparatură de înregistrare pentru polițiști

Polițiștii care lucrează în stradă, direct cu cetățeanul, și aici vorbim în special de cei de la ”Ordine Publică” și ”Rutieră”, vor învăța noi tehnici de apărare pentru a putea riposta și acționa atunci când situația devine tensionată. De câteva luni, luptătorii de la serviciile de intervenții și acțiuni speciale din IGPR țin cursuri peste tot în țară. În plus polițiștii vor primi arme neletale, de genul bastoanelor cu electroșocuri, și vor purta aparatură de înregistrare. Înainte de a cere unei persoane să se legitimeze, omul legii îi va spune că, în acel moment, este înregistrat și filmat.