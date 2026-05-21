Impactul economic al restricțiilor

Primăria Municipiului Oradea informează cetățenii că vor începe lucrările de execuție la cele două mari investiții de infrastructură rutieră: pasajul subteran de la Gara Centrală și pasajul de la Magazinul Crișul. Proprietarii de afaceri sunt îngrijorați că blocarea traficului rutier pe o distanță de 1,5 kilometri riscă să pună în dificultate magazinele, hotelurile și alte activități comerciale din oraș.

„Dacă nu vom primi soluții de acces, este clar că ne așteaptă falimentul” declară Adrian Moisa, patronul hotelului Carnival City pentru Bihoreanul.

Acesta subliniază dificultățile cu care se confruntă turismul local, deja afectat de o scădere de 50% a numărului de turiști comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

„Situația economică națională este oricum complicată: impozitele au crescut, numărul turiștilor a scăzut. Fără acces cu mașina și locuri de parcare măcar temporare, nu va mai veni absolut nimeni la noi”, avertizează acesta.

Într-un context similar, Péter König, proprietarul papetăriei și imprimeriei Tehnoprint, cu o vechime de peste 30 de ani, consideră că restricțiile de trafic vor duce inevitabil la pierderea clienților. „Caut un nou spațiu, să ne mutăm. Dacă rămânem aici, va însemna falimentul. Cum să vină clienții la noi sau cum să expediem marfa comandată, dacă accesul rutier este închis?”, declară König.

Antreprenorii cer Primăriei să asigure accesul clienților la magazinele lor

Proprietarii de afaceri cer Primăriei să găsească soluții pentru a asigura accesul temporar al clienților, sugerând opțiuni precum deschiderea unor rute alternative prin parcul Petőfi sau prin străzi laterale.

„Știu că vor fi utilaje de mari dimensiuni, dar și strada e lată, cred că se pot găsi variante”, afirmă Adrian Moisa.

Viceprimarul Oradiei, Teofil Filimon, afirmă că autoritățile se angajează să minimizeze impactul asupra riveranilor și afacerilor. „Am primit mai multe adrese de la riverani, le-am răspuns tuturor că ei și cei care au afaceri în zonă vor avea acces. Dar nu va fi un acces permanent, ci unul adaptat, în funcție de situația din teren. Șantierele încep cu relocarea rețelelor și acum nu putem ști ce vor găsi constructorii în subteran”, explică viceprimarul pentru Bihoreanul.

Primăria examinează posibilitatea deschiderii unor rute prin parcul Petőfi sau curtea Spitalului de Boli Infecțioase, dar deciziile finale depind de descoperirile din subteran. „Abia după ce se va desface pavajul, vom putea lua noi decizii”, precizează Teofil Filimon.

Accesul către Spitalul CFR, situat pe strada Republicii, va fi garantat, potrivit autorităților.

Modificări în trafic

Începând de vineri, 22 mai, ora 9.00, traficul pe Bulevardul Magheru și strada Republicii va fi blocat de la intersecția cu strada George Enescu până la strada Parcul Petőfi.

Trafic blocat. Foto: Primăria Oradea

În zonă, configurația rutieră va suferi modificări temporare:

– Strada Louis Pasteur va deveni un drum înfundat la capătul dinspre Crișul;

– Strada Brașovului va fi cu dublu sens între strada Rovine și strada Republicii;

– La intersecția Bulevardului Magheru cu străzile George Enescu și Gheorghe Doja va fi amenajat un sens giratoriu provizoriu;

– Strada George Enescu și strada Muzeului vor funcționa cu sens dublu;

– Strada Tribunalului își va schimba sensul către Parcul Traian;

– Pe strada Parcul Traian, la intersecția cu strada George Enescu, va fi amenajat un sens giratoriu provizoriu pentru facilitarea accesului către străzile Gh. Doja, Bd. Magheru și Centrul Civic;

– Se va deschide circulația rutieră pe str. Franz Schubert în sens unic dinspre strada Parcul Traian, până în dreptul accesului la parcarea etajată „Tribunal”;

– Pe strada Franz Schubert, tronson cuprins între strada Gheorghe Dima și strada Tribunalului se vor desființa locurile de parcare în scopul asigurării circulației în ambele sensuri pe acest sector;

– Locurile de parcare vor fi desființate și pe strada G. Enescu, tronson cuprins între strada Magheru și Parcul Traian, iar în Parcul Traian vor fi, de asemenea, desființate locurile de parcare din fața Consiliului Județean Bihor, informează Primăria.