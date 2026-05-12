În Oradea, turismul a scăzut cu 11% în primul trimestru din 2026

În Oradea, declinul este și mai accentuat, cu o reducere de 11% a sosirilor în primele două luni ale anului.

După o creștere remarcabilă în 2024, când România a înregistrat 14,2 milioane de vizitatori, turismul a intrat într-un trend descendent. În 2025, numărul sosirilor a scăzut cu 2,4%, iar anul acesta declinul s-a accentuat.

„Oamenii își prioritizează cheltuielile. Întâi își acoperă costurile cu ratele, alimentele, sănătatea și doar ce rămâne mai alocă pentru vacanță”, a explicat Alexandru Chira, directorul Agenției pentru Promovarea Turismului în Oradea și Regiune (APTOR).

Reducerea tichetelor de vacanță a dus la un declin în turismul românesc

Deciziile economice din 2025, precum reducerea valorii tichetelor de vacanță la 800 de lei și creșterea TVA de la 19% la 21%, au generat scumpiri pe lanț, de la alimente la transport. Acestea au determinat turiștii să economisească, mai ales la cazare.

În Oradea, hotelurile au înregistrat o scădere de 11%, în timp ce apartamentele închiriate prin platforme precum Airbnb sau Booking au cunoscut o reducere de doar 1,3%.

„Mulți turiști au migrat dinspre unitățile hoteliere către cele de tip Airbnb”, spune Chira.

Efectele scăderii turismului asupra atracțiilor locale

Aquaparkul Nymphaea din Oradea a raportat o scădere de 10% a vizitatorilor în primele trei luni ale anului.

„Dacă înainte aveam plin de vizitatori din Cluj, Maramureș, Satu Mare, dar și Dolj, și Dâmbovița, acum majoritatea sunt bihoreni”, afirmă Liviu Andrica, directorul Administrației Domeniului Public.

Pentru a atrage mai mulți vizitatori, ADP a introdus biletul de 4 ore la prețul de 70 de lei, cel mai vândut tip de bilet.

Hotelierii din Băile Felix încearcă să atragă turiști străini

Hotelierii din Băile Felix încearcă să compenseze scăderea numărului de turiști români prin atragerea clienților străini. Dumitru Fechete, directorul Aquaparkului President, menționează o creștere de 8% a numărului de turiști străini în primul trimestru, cei mai mulți provenind din Cehia, Slovacia, Ungaria și Austria.

„Prețurile accesibile, calitatea serviciilor și calitățile terapeutice ale apelor termo-minerale ne ajută să atragem clienți internaționali”, spune Fechete.

În Sânmartin, care găzduiește stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai, primarul Cristian Laza este îngrijorat de scăderea numărului de vizitatori. În primele două luni din 2026, doar 22.558 de turiști au venit în zonă, cu 24% mai puțini față de aceeași perioadă a anului trecut.

„De anul trecut, când s-a instalat sentimentul că suntem pe marginea prăpastiei, nu ne-am mai revenit”, afirmă Laza.

Administrația locală speră să revitalizeze turismul prin organizarea a 21 de evenimente pe parcursul anului, inclusiv Waves Festival, Thermal Days și MyRetro Festival. Totuși, perspectivele rămân pesimiste, edilul prognozând o scădere de până la 15% a activității turistice față de 2025.

Vacanțe „last minute”, un nou trend în 2026

Inclusiv agențiile de turism care organizează excursii în străinătate se confruntă cu dificultăți.

„Clienții preferă vacanțele «last minute», pentru prețuri mai mici și siguranța că zborurile nu vor fi anulate”, a explicat Borbély Zsuzsanna, directoarea Panorama Tours România, după ce a observat o schimbare în comportamentul clienților.

Destinațiile accesibile cu mașina, precum Croația, Bulgaria, Grecia și Italia, sunt cele mai solicitate.

Cu toate acestea, proprietarii de pensiuni și hoteluri din Oradea și Băile Felix se pregătesc pentru sezonul estival, în speranța că vremea caldă va aduce mai mulți clienți.

