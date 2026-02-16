Numărul de cititori s-a triplat după modernizarea Bibliotecii „Gheorghe Șincai”

„Modernizarea Bibliotecii Județene Bihor nu a fost un proiect de cosmetizare și nu este un proiect încheiat. Este un proces în desfășurare, un proiect structural care a vizat și continuă să vizeze trei niveluri esențiale: spațiul, tehnologia – atât hardware, cât și software – și, poate cel mai important, fluxurile interne și mentalitatea profesională”, a declarat directoarea Ancuța Șchiop în fața jurnaliștilor.

După redeschidere și implementarea unui sistem digital avansat, biblioteca a înregistrat rezultate remarcabile. Numărul utilizatorilor activi a ajuns la 5.496, dintre care 2.751 sunt cititori noi.

Doar în ultimele două luni ale anului 2025, 1.691 de cititori s-au înscris pentru prima dată, potrivit raportului anual prezentat de conducerea instituției.

„4% dintre prelungiri sunt deja efectuate direct de utilizatori, o autonomie care anterior nu exista”, a explicat Șchiop, adăugând că numărul rezervărilor a crescut cu 15%, iar rata lunară a împrumuturilor și returnărilor a crescut cu peste 35%.

Transformare tehnologică a bibliotecii, inspirată din modelul finlandez

Modernizarea Bibliotecii Județene Bihor a inclus transferul unui fond de 550.000 de volume în catalogul digital. Acesta poate fi accesat online, iar noua aplicație mobilă permite utilizatorilor să gestioneze în timp real conturile, să rezerve sau să prelungească împrumuturile.

Cititorii pot folosi acum și stații self-service pentru împrumuturi și returnări, precum și dulapuri securizate de tip „locker” pentru ridicarea și predarea cărților rezervate.

Grupa de vârstă 14-20 de ani reprezintă 51% dintre abonații activi, iar conducerea afirmă că tinerii s-au adaptat cel mai rapid la noile servicii digitale.

„Schimbarea este globală, nu fragmentată ca în alte orașe”, a precizat Șchiop, subliniind că biblioteca poate fi considerată „cea mai modernă din România” în termeni de infrastructură și digitalizare.

Biblioteca a fost modernizată cu fonduri PNRR

Modernizarea a fost posibilă datorită unei colaborări strânse cu Consiliul Județean Bihor, care a asigurat 93% din veniturile instituției în 2025. Veniturile proprii ale bibliotecii au crescut cu peste 90% față de 2024, iar 3% din fonduri au provenit dintr-un program Erasmus, potrivit datelor prezentate de conducerea bibliotecii.

Una dintre provocările modernizării a fost adaptarea personalului la noul mod de lucru.

„Tehnologia nu înlocuiește bibliotecarul, îl redefinește”, a explicat Ancuța Șchiop. Angajații, dintre care unii au decenii de experiență, au fost implicați în cursuri de competențe digitale și joacă acum un rol esențial în sprijinirea utilizatorilor pentru a accesa noile servicii digitale și resursele disponibile.

