Cum acționa polițistul

Potrivit procurorilor din Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Cristian Ban oprea șoferi străini în zona fostelor puncte de frontieră din Borș și le semnala diverse nereguli.

Ulterior, le prezenta amenzile oficiale și le propunea „o înțelegere”, cerând sume între 50 și 800 de euro.

Polițistul este anchetat într-un dosar de corupție.

„În cauză s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Ban Cristian, sub aspectul comiterii unor noi infracțiuni de luare de mită”, a transmis Parchetul Bihor.

În unele cazuri, negocierile erau directe, de exemplu, pe un șofer polonez care n-avea limitatoare de viteză la trailer, prins tot lângă Borș 2, Ban l-a anunțat că îl poate amenda cu 330 de euro: „Fac amenda oficială sau vrei să ne înțelegem?”, i-a spus polițistul șoferului.

„Metoda bancomatul”

Cazul a devenit cunoscut după ce polițistul a dus un șofer cu mașina de serviciu la bancomat pentru a retrage bani.

Mai exact, polițistul a depistat un șofer rus care avea mai multe nereguli la vehiculul pe care îl conducea. Acesta a cerut 600 de euro și i-a indicat șoferului să meargă la bancomat cu un coleg.

„A pretins suma de 600 de euro, indicându-i să meargă la bancomat cu un coleg pentru a retrage banii și solicitându-i să aducă «tot cash-ul în pașaport», în scopul de a nu declanșa «procedura oficială» de constatare și sancționare a neregulilor”, arată procurorii.

Procurorii au documentat mai multe situații în care polițistul negocia mita sau se arăta nemulțumit de sumele oferite.

Unui șofer bulgar, prins pe un drum cu acces interzis, polițistul i-a făcut o reducere: „150 ultima ofertă”, sumă pe care apoi tot el a diminuat-o la 100 de euro.

Certați pentru sumele mici oferite drept șpagă

În alte situații, sumele mici erau respinse cu replici ironice: „bani de țigări”.

Unui șofer, vorbitor de rusă, pe care l-a prins pe 17 octombrie tot fără licență de transport, Ban i-a propus să „rezolve problema fără protocol”. Șoferul i-a oferit o sumă mică de bani, polițistul a respins-o, spunând că sunt „bani de țigări”, ca în final să accepte 100 de dolari.

Pentru aceeași problemă, a primit cea mai mare șpagă, de 800 de euro, de la un șofer pe 9 octombrie lângă Borș 1. Polițistul de frontieră i-a spus bărbatului că este „o problemă mare”.

Polițistul întreba direct șoferii câți bani au la ei sau le sugera să scoată mai mult de la bancomat.

Anchetatorii au identificat cel puțin 15 șoferi străini care ar fi fost opriți și obligați să plătească mită între septembrie și noiembrie 2025.

Sumele cerute variau în funcție de gravitatea presupuselor nereguli, ajungând chiar și la 800 de euro.

Ultimul flagrant a avut loc pe 4 noiembrie, când Ban ar fi primit 300 de euro de la un șofer fără licență de transport.

În dosar este implicat și un coleg al polițistului, Mădălin Costel Bînțu, acuzat de complicitate la luare de mită, complicitate la delapidare și fals intelectual.

Procurorii susțin că unele fapte au fost comise în mod repetat, în aceeași tură de serviciu, ceea ce le încadrează ca infracțiuni în formă continuată.

