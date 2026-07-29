Unul dintre cei mai mari producători industriali din județul Bihor

Măsura reprezintă un mecanism juridic de salvare creat special pentru firmele care se confruntă cu dificultăți financiare temporare. Prin această procedură, societatea obține cadrul legal necesar pentru a-și renegocia plățile, a-și restructura datoriile acumulate și a-și reorganiza activitatea operațională, cu scopul direct de a preveni intrarea în insolvență sau faliment, relatează Bihoreanul.

„FAIST Mekatronic SRL, unul dintre cei mai mari producători industriali din județul Bihor și singura unitate de producție din România a diviziei FAIST Light Metals, a intrat în procedura de concordat preventiv. Tribunalul Bihor a desemnat consorțiul format din Infinexa Restructuring și Cumpănașu Insolvency în calitate de administrator concordatar, la propunerea companiei”, au transmis reprezentanții Infinexa Restructuring.

Miza protejării celor 700 de locuri de muncă

FAIST Mekatronic este unul dintre cei mai importanți furnizori industriali din regiune și asigură în prezent aproximativ 700 de locuri de muncă. Eventualele blocaje din activitatea uzinei ar avea un efect de cascadă în Oradea, afectând atât familiile angajaților, cât și rețeaua locală de furnizori și servicii conexe.

Intrarea în concordat preventiv îi permite companiei să își continue activitatea curentă fără presiunea executărilor silite din partea creditorilor. În perioada următoare, conducerea va elabora un plan detaliat de redresare care va trebui aprobat de partenerii financiari și omologat de instanță.

În urma intrării în procedura de concordat preventiv, reprezentanții gigantului industrial susțin că acest pas juridic este conceput tocmai pentru a garanta continuitatea și stabilitatea celor aproape 700 de salariați ai fabricii.

Cu toate acestea, în anunțul transmis de companie nu se precizează în mod explicit dacă planul de redresare financiară va include eventuale disponibilizări, reorganizări de departamente sau reducerea unor programe de lucru.

Intrarea în procedura de concordat preventiv a companiei FAIST Mekatronic reprezintă un moment dificil nu doar pentru management și angajați, ci și pentru administrația publică din Oradea.

Dimensiunea problemei financiare cu care se confruntă FAIST Mekatronic este evidențiată direct de istoricul fiscal al societății. În analiza aferentă anului 2024, producătorul din Oradea s-a numărat din nou printre fruntașii comunității de afaceri, virând către bugetul local taxe și impozite care au depășit suma de 3 milioane de lei.

Compania a fost înființată în 2005 la Oradea, ca subsidiară a grupului internațional FAIST. Fabrica produce componente din aluminiu turnate sub presiune pentru industria auto, telecomunicații și transporturi.

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