Potrivit unui răspuns oficial oferit la solicitarea eBihoreanul, procurorii au emis pe 20 februarie 2026 un rechizitoriu prin care inculpații C.A.F. și D.C.E., descriși ca „foști lucrători de poliție în cadrul BCCO Oradea”, au fost trimiși în judecată pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Conform legii, această faptă este pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Documentele arată că cei doi au fost surprinși de camerele de supraveghere din club în timpul săvârșirii unor „acte sexuale explicite, acte de satisfacere a sexualității, precum și acte de exhibiționism”, toate desfășurate în prezența mai multor clienți. Imaginile, alături de declarațiile martorilor, constituie probe în dosar.

Deși procurorii îi descriu pe suspecți drept „foști lucrători de poliție”, Poliția Bihor a transmis că aceștia încă fac parte din sistem, fiind puși la dispoziția inspectoratului pe durata procesului penal.

Cazul a luat amploare după ce videoclipurile din club au fost făcute publice, iar angajații unității au sunat la 112 pentru a raporta scandalul declanșat ulterior.

Dosarul a fost înregistrat recent la Judecătoria Oradea, dar, începând din 9 martie, a fost eliminat de pe portalul instanței, la cererea inculpaților, care au solicitat ca procesul să fie judecat cu ușile închise. Incidentul continuă să atragă atenția publicului, iar ancheta rămâne în desfășurare.

