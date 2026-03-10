Luni, 9 martie, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii unor posibile fapte ilegale, constând în faptul că în municipiul Oradea se află un autoturism, înmatriculat în Franța, care este semnalat ca fiind urmărit, relatează publicația locală Bihon.

După ce polițiștii au investigat cazul, au constatat că autovehiculul figura în bazele de date cu alerta „bun căutat pentru confiscare”, emisă de autoritățile franceze.

Autoturismul estimat la aproximativ 30.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul instituției, în continuare fiind efectuate cercetări pentru posibile fapte ilegale, iar la finalizare vor fi luate măsurile legale ce se impun.

În 2025, două mașini de lux de peste 250.000 de euro, date în urmărire pentru confiscare de către autoritățile din Spania și Elveția au fost descoperite de polițiștii de frontieră din Oradea și Iași.



