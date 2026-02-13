Apelurile respinse, despăgubirile victimei au fost majorate

Instanța a respins apelurile depuse de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj și de cei trei inculpați împotriva hotărârii Tribunalului Bihor, considerând soluția legală și întemeiată. Totuși, valoarea daunelor morale acordate victimei a fost majorată de la 20.000 de euro la 50.000 de euro.

Cătălin Butuc, fiul unui fost șef al Serviciului Pașapoarte Bihor, și frații Andrada și Florin Costa, copiii unui fost primar din comuna Măgești, au recurs la violențe extreme împotriva unei angajate a firmei familiei Costa.

Femeia, contabilă, a fost chemată la sediul firmei din Ortiteag sub pretextul calculării salariilor. Acolo, ea a fost bătută cu pumnii, picioarele și un baston telescopic, legată, tunsă cu foarfeca și mașina de ras, dezbrăcată și umilită verbal și fizic. Agresorii i-au tăiat hainele, i-au pus o zgardă cu lesă, un prosop pe post de căluș și au abandonat-o complet dezbrăcată la poarta mamei sale în localitatea Măgești.

Argumentele judecătorului pentru condamnarea cu suspendare

Deși cei trei agresori au fost reținuți pe 9 octombrie 2021 și plasați ulterior în arest la domiciliu până pe 28 februarie 2022, Tribunalul Bihor a decis, în august 2025, să nu îi trimită în detenție. Judecătorul a invocat timpul scurs de la comiterea faptei, aproape patru ani, comportamentul inculpaților în acest interval și integrarea lor socială ca argumente principale. „Riscul de recidivă este redus”, se arată în motivarea instanței.

În cazul Andradei Costa, instanța a pus accent inclusiv pe situația familială. Aceasta s-a căsătorit între timp cu Cătălin Butuc, iar cei doi au un copil mic cu probleme de sănătate. Încarcerarea părinților ar fi complicat semnificativ îngrijirea copilului.

Cei trei au fost condamnați la câte 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, aceștia trebuie să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității și să participe la programe de reintegrare socială.

