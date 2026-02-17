Turiștii care nu se văd

Conform INS, 220.277 de turiști au fost înregistrați anul trecut în unități de cazare oficiale. Asta înseamnă o scădere de 6% față de cei 235.429 din 2024. 

Recordul rămâne anul 2018, cu 250.395 de vizitatori. 

Totuși, directorul APTOR, Alexandru Chira, susține că turiștii nu au dispărut, ci au migrat spre apartamente închiriate prin platforme online, precum Airbnb și Booking, multe dintre acestea fiind nedeclarate oficial.

„Personal, am avut senzația, mergând pe stradă în sezonul de vară, că terasele erau pline, am auzit oameni vorbind în alte limbi decât româna”, a declarat Alexandru Chira. 

Acesta a explicat că echipa APTOR a analizat manual, în decembrie, platformele Airbnb și Booking, identificând 644 de proprietăți pe Airbnb și 628 pe Booking, majoritatea fiind apartamente. În plus, platforma globală AirDNA a listat 438 de apartamente în regim de închiriere pe termen scurt.

Date neoficiale care schimbă perspectiva

Diferențele față de datele INS sunt semnificative: gradul de ocupare pentru apartamentele Airbnb este de 50%, comparativ cu 33% la unitățile oficiale. Și durata medie a șederii se schimbă: 3,1 nopți, față de aproape două nopți raportate oficial.

„Publicul care alege aceste apartamente petrece, așadar, mai mult timp în oraș”, a subliniat Chira.

APTOR estimează că între 120.000 și 150.000 de turiști au fost cazați anual în apartamente închiriate, adițional față de cei înregistrați oficial, în statisticile INS.

„Luând în calcul un singur ocupant pe apartament și un grad de ocupare de 50%”, a adăugat Alexandru Chira.

Directorul APTOR explică fenomenul prin prețurile competitive ale apartamentelor închiriate. 

„Cu prețul unei camere de hotel poți închiria un apartament pentru un întreg weekend. De aceea, suspectez că asistăm la o migrare a publicului către acest tip de proprietăți”, a declarat acesta pentru Bihoreanul.

Deși INS indică o scădere, Oradea își păstrează locul 8 în topul destinațiilor urbane din România, după București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Sibiu, Iași și Timișoara. Datele Eurostat arată că România a fost una din cele două țări care au înregistrat în 2025 scăderi ale numărului de nopți petrecute în unitățile de cazare turistică.

Cu toate acestea, comparația cu alte orașe arată că fenomenul este general: Brașovul a înregistrat o scădere de 5%, Constanța de 7%, Iași de 10%, iar Oradea de 6%. Pe plus sunt însă orașe precum Sibiu, Cluj și Timișoara.

Creșterea numărului de unități de cazare

Paradoxal, numărul unităților de cazare în Oradea a crescut semnificativ. În 2025, orașul avea 98 de unități, cu 14% mai multe față de 86 în 2024. 

În același timp, taxa hotelieră de 3% din tariful net pe cameră a adus bugetului municipal 2.022.000 lei. Taxa anuală de 500 de lei pentru persoane fizice și juridice care închiriază în regim hotelier a generat 105.000 lei. 

Din cele peste 600 de proprietăți listate pe Booking și Airbnb, doar 225 au plătit această taxă. Direcția Economică a Primăriei a început demersuri pentru identificarea acestor activități și intrarea lor în legalitate.

În ciuda provocărilor, Alexandru Chira este optimist în privința atractivității orașului. 

„Nu cred că ne pierdem relevanța. Dimpotrivă, cred că avem tot mai multe lucruri de oferit”, a declarat el, menționând zborurile noi, inclusiv cele operate de Wizz Air, și diversele proiecte finalizate în oraș.

Bugetul alocat promovării orașului în 2025 a fost între 800.000 și 900.000 de lei.

