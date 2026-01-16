2025 a fost cel mai bun an pentru turism în Uniunea Europeană. Doar România și Irlanda au înregistrat scăderi

Această cifră reprezintă o creștere de 2% față de anul anterior, echivalentul a 61,5 milioane de nopți suplimentare.

În aproape toate statele membre UE s-au înregistrat creșteri ale numărului de nopți, cu excepția României (-1%) și Irlandei (-2%).

Deși pentru UE a fost un an record, pentru turismul din România lucrurile nu stau la fel de bine.

„Turismul românesc în 2025 nu a traversat un an mai slab, ci a intrat într-o fază de contracție reală, mascată doar parțial de câteva performanțe sezoniere și de o retorică oficială ruptă de datele economice”, arată Federația Patronatelor din Turismul Românesc, într-un comunicat de presă.

„România rămâne structural o piață dependentă în primul rând de propriul consumator, iar în 2025 acest consumator a devenit mai prudent, a călătorit mai puțin, a stat mai puțin și a cheltuit mai atent. Practic, piața a pierdut aproximativ o jumătate de milion de turiști români interni într-un singur an”, mai spun reprezentanții Federației.

Federația a precizat și de ce este nevoie pentru ca turismul din România să-și revină în 2026.

„Fără refacerea puterii de cumpărare, fără stabilitate fiscală, fără restabilirea mecanismelor care susțin cererea internă și fără o schimbare radicală în modul în care statul comunică despre propriul turism, România riscă să piardă nu doar un sezon, ci un sector întreg. Turismul românesc nu are nevoie de stigmatizare și de declarații spectaculoase. Are nevoie de politici coerente, de respect instituțional și de un parteneriat real între stat și mediul privat. Anul 2025 a demonstrat, cu cifre, cât de scump se plătește absența lor”.

În Europa, țările care au avut cele mai mari creșteri raportate au fost Malta (+10%), Polonia (+7%) și Letonia (+6%).

„Majorarea numărului de nopți a fost determinată în special de creșterea numărului nopților vizitatorilor internaționali (46,1 milioane), în timp ce numărul nopților petrecute de oaspeții interni a crescut într-un ritm mai lent (15,4 milioane)”, arată raportul Eurostat.

Din totalul nopților, 63% au fost petrecute în hoteluri și structuri de cazare similare, 24% în apartamente închiriate și alte facilități pentru vacanțe pe termen scurt, iar 13% în campinguri.

Numărul nopților a fost relativ echilibrat între vizitatorii internaționali (49%) și cei interni (51%), conform datelor citate.

