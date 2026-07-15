Noua specializare se adresează viitorilor influenceri și creatorilor de conținut

Reprezentanții Universității din Oradea spun că noul program răspunde cererii tot mai mari pentru profesioniști în comunicarea digitală.

Programul este organizat în cadrul Departamentului de Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării (FIRISPSC), iar admiterea pentru sesiunea din iulie 2026 este deja în desfășurare.

Absolvenții vor putea urma cariere precum:

creator de conținut;

influencer;

specialist în social media;

expert în noile media;

purtător de cuvânt;

comunicator în instituții europene.

Directorul Departamentului de Științe Politice și Științele Comunicării, prof. univ. dr. habil. Gabriela Goudenhooft, explică motivele lansării noii specializări.

„Am vrut să facem o ofertă atractivă tinerei generații. Dacă noile media de comunicare au un asemenea succes, de ce să nu fie ei cu adevărat profesioniști, să aibă o calificare în acest domeniu?”.

Programul a fost propus chiar de studenți

Potrivit conducerii departamentului, ideea înființării noii specializări a venit chiar din partea studenților de la Jurnalism.

„În mod firesc, ei sunt mai receptivi și mai interesați de noile media și de noile tehnologii, astfel că studenții de la Jurnalism ne-au cerut să modernizăm curricula, să o aducem mai aproape de noile forme de comunicare. Ne-a ajutat foarte mult și decizia ARACIS de a autoriza două noi programe: Media Digitală, respectiv Comunicare și Media Emergente”, a precizat prof. univ. dr. habil. Gabriela Goudenhooft, potrivit site-ului instituției.

Limba de predare va fi engleza, inclusiv pentru a răspunde solicitărilor venite din partea studenților internaționali care participă la programele Erasmus.

Storytelling, branding și social media, printre materiile studiate

Noua specializare îmbină bazele jurnalismului clasic cu competențe specifice comunicării digitale.

Studenții vor studia discipline precum: storytelling; comunicare și industrii creative; comunicare vizuală și platforme digitale; campanii în media digitală; branding în social media; design grafic; prelucrare de imagine; dezvoltarea de site-uri.

Pentru partea practică, Universitatea din Oradea va colabora cu cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, precum și de la Facultatea de Arte.

Universitatea îi încurajează pe candidați să urmeze în paralel programele de Jurnalism și Communication and Emerging Media, deoarece o parte dintre discipline sunt comune.

Programul Communication and Emerging Media pune la dispoziția candidaților 50 de locuri, toate în regim cu taxă.

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2026 – 2027 este de 4.500 de lei.

Taxele de studiu pentru universitățile din România în 2026 pornesc de la 4.400 de lei pe an și pot ajunge până la 52.400 de lei.

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