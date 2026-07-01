Taxe mai mari în 2026

Taxele de școlarizare la universitățile din România s-au majorat în 2026. Acestea variază de la 4.400 de lei pe an și pot ajunge până la peste 50.000 de lei pentru anumite programe.

Majoritatea universităților de stat și private au majorat taxele de studiu, unele chiar cu procente importante față de anul anterior, potrivit Ziare.com.

La Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, taxa pentru primul an la Drept a crescut de la 3.400 de lei la 5.000 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 47%.

Și la Universitatea din București, taxele pentru Drept au crescut cu aproximativ 10% față de anul trecut.

Diferențe între stat și privat la Drept

La specializarea Drept, diferențele dintre universitățile de stat și cele private sunt considerabile:

Universitatea din București (UNIBUC) – 8.800 lei

Academia de Studii Economice (ASE) – 8.000 lei

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 6.000 lei

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – 6.000 lei

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 5.000 lei

În zona privată, taxele variază de la 4.400 de lei la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București (privată) la 11.000 de lei la Universitatea „Româno-Americană” din București (privată).

La Psihologie, taxele pornesc de la aproximativ 4.800 de lei la universitățile de stat și pot ajunge la peste 11.000-13.000 de lei în mediul privat.

La Teatru și Actorie, taxele variază între aproximativ 6.975 lei și 8.000 de lei, în funcție de universitate și oraș.

Medicină: cele mai mari costuri din sistem

Facultatea de Medicină rămâne cea mai costisitoare specializare din România.

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, taxa anuală este de aproximativ 19.000 de lei.

În mediul privat, însă, costurile cresc semnificativ.

La Universitatea „Titu Maiorescu” din București, primul an de studiu la Medicină ajunge la aproximativ 10.000 de euro, echivalentul a circa 52.400 de lei.

Taxa scade treptat în anii următori, cu aproximativ 500-1.000 de euro pe an, în funcție de program.

Contabilitate și Economie: între 4.500 și 11.000 lei

La specializările economice, precum Contabilitate și Informatică de Gestiune, taxele variază astfel:

ASE București – 6.500 lei

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – 6.500 lei

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași – 4.500 lei

Universitatea „Româno-Americană” (privată) – aproximativ 11.000 lei

Universitatea „Titu Maiorescu” (privată) – aproximativ 6.030 lei

Universitățile de stat oferă locuri bugetate și cu taxă, însă accesul la buget rămâne competitiv, în funcție de rezultatele de la admitere.

În schimb, universitățile private pot avea taxe mai mici în unele cazuri, dar și costuri semnificativ mai mari la specializări precum Medicina.

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