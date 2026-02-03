Potrivit unei surse din cadrul Aeroportului Oradea, aeronava a avut „mai mulți membri ai echipajului decât pasageri: doi copiloți și două însoțitoare de bord la doi pasageri”.

Informația a fost confirmată oficial de directorul Aeroportului Oradea, Răzvan Horga.

„Confirm că au plecat doi pasageri spre Varșovia, iar de la Varșovia au venit 16 pasageri”, a declarat acesta.

Cu o zi înainte, situația a fost complet diferită: „Vineri, 30 ianuarie, au plecat 52 pasageri spre Varșovia și au venit 21”, a mai spus Horga.

Directorul aeroportului subliniază însă că zborul cu doar doi pasageri reprezintă o excepție.

„Luna ianuarie este luna cea mai slabă în mod obișnuit, în luna ianuarie a acestui an am înregistrat un grad de ocupare de 39%, dar această situație este totuși o anomalie”, a explicat el.

La solicitarea publicației BIHOREANUL, Aeroportul Oradea a transmis datele privind gradul de încărcare al rutelor externe operate în 2025.

Conform acestora, „ruta de Varșovia a avut în 2025 un grad de ocupare de 54%, echivalent cu perioada iunie 2024 – mai 2025, iar în perioada iunie – decembrie 2025 gradul de ocupare a fost similar, de circa 58%”.

Răzvan Horga a explicat că lipsa unei creșteri față de anul anterior are o cauză clară: „prezența Lufthansa în ultimele 7 luni din 2025”.

Zborurile operate de Lufthansa pe ruta Oradea – München au înregistrat rezultate mai bune.

„Zborurile spre München, un alt hub excelent pentru conexiuni către întreaga lume, atingând un grad de ocupare de 70%”, a declarat directorul aeroportului.

În cazul rutei Oradea – Londra, operată de HiSky, gradul mediu de ocupare pentru anul trecut a fost de 45%.

Cursele LOT și Lufthansa sunt operate ca serviciu public obligatoriu, beneficiind de compensații financiare din partea autorităților locale, conform contractelor semnate în 2024.

Chiar și așa, traficul total de pasageri pe Aeroportul Oradea a crescut semnificativ.

În 2025, cu tot cu zborurile interne Oradea – București operate de Tarom, HiSky și AnimaWings, aeroportul a înregistrat 256.945 de pasageri, cu aproximativ 52% mai mulți decât în 2024, când au fost 169.163 de pasageri.

În decembrie 2025, un avion a decolat din București spre Londra doar cu 7 pasageri.

