Ce prevede fiecare proiect

Această ședință este programată pe 30 iunie, de la ora 11.00. De asemenea, aduce în atenție trei proiecte de hotărâre care vizează funcționarea sistemului centralizat de termoficare, relatează publicația locală Observatorul Prahovean.

Primul proiect are ca obiect prelungirea contractului de delegare a serviciului de alimentare cu energie termică. Al doilea vizează aprobarea prețului pentru energia termică produsă în cogenerare în CET Brazi, transportată, distribuită și furnizată prin rețeaua de distribuție către consumatorii casnici și noncasnici. Al treilea proiect prevede menținerea subvenției acordate pentru apa caldă și căldură.

Mesajul transmis de Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului

„Sunt trei proiecte de hotărâre cu privire la Termo Ploiești, care au ca obiect posibilitatea de acordare, din nou, a subvenției pentru apă caldă și căldură. Am solicitat un punct de vedere al Consiliului Concurenței pe această temă. Este vorba despre defalcarea diferențiată a tarifelor la agentul termic.

La subvenție s-a depășit plafonul de acordare, motiv pentru care am solicitat un punct de vedere de la Consiliului Concurenței. Prin prelungirea contractului cu Termo Ploiești putem acorda subvenția, în acest sens fiind inițiat un proiect de către consilierii PSD”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, scrie Observatorul Prahovean.

De asemenea, acesta a precizat faptul că administrația locală intenționează să păstreze mecanismul actual de sprijin pentru populație, prin acordarea subvenției din bugetul local.

Prețul gigacaloriei la Ploiești

În ceea ce privește prețul gigacaloriei la Ploiești, conform proiectului de hotărâre, prețul local al energiei termice facturate populației rămâne 350 lei/Gcal, fără TVA, în perioada 1 iulie 2026 – 30 aprilie 2027.

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