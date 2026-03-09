Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, „la sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la nivelul superior al spațiului, cu degajare mare de fum. Pompierii au acționat pentru limitarea propagării flăcărilor la spațiile comerciale din incintă. În urma intervenției operative, incendiul a fost localizat și lichidat în cel mai scurt timp, manifestându-se la o vitrină frigorifică”.

Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipe din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de hidroperforare, o autoscară și o ambulanță SMURD. Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor suplimentare.

Halele Centrale, cunoscute și sub denumirea de „Catedrala Comerțului” din Ploiești, reprezintă un simbol al orașului, cu o istorie ce se întinde pe aproape un secol. Construcția lor a început în 1930 și s-a finalizat în 1935, fiind proiectul renumitului arhitect Toma T. Socolescu. Acesta s-a inspirat din arhitectura halei din Leipzig, combinând-o cu elemente ale stilului românesc modern și utilizând o structură de beton armat, inovatoare pentru acea perioadă.

Turnul cu ceas al Halelor Centrale a devenit un reper al orașului. În trecut, mecanismul acestuia dicta ritmul cotidian al Ploieștiului. Clădirea a rezistat unor evenimente istorice de impact, precum cutremurele din 1940 și 1977, dar și bombardamentelor din 1944, care au afectat grav centrul orașului.

Mai mult decât un simplu spațiu comercial, Halele Centrale simbolizează perioada de glorie a Ploieștiului, cunoscut odinioară drept „Capitala Aurului Negru”. La momentul inaugurării, complexul era una dintre cele mai moderne piețe din sud-estul Europei, fiind dotat cu sisteme avansate de ventilație și refrigerare, reflectând statutul economic vital al orașului din perioada interbelică.

Sectorul de pește din Halele Centrale din Ploiești, afectat de incendiul izbucnit duminică dimineață, va rămâne închis temporar. Reprezentanții SC Hale și Piețe spun că redeschiderea spațiilor afectate depinde de evaluarea pagubelor și de obținerea avizelor necesare pentru reparații, estimarea fiind de una-două săptămâni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE